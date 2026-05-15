周佩贤离世续有官司 乐风集团担保2.083亿元债券被指未全数偿还 遭入禀追近1.3亿

活跃于本港地产及餐饮界的乐风集团创办人周佩贤（Carol）今年3月遭5人入禀高等法院呈请破产，本周二在寓所轻生，旗下的乐风资本翌日便遭债权人入禀高等法院呈请清盘。另有一间公司昨入禀高等法院指，早前购买两项由乐风集团担保、本金共约港币2.083亿元的「一年期担保债券」，但在债券到期日后才收到近8890万元还款，现要求法庭下令乐风集团需负上担保责任，代为偿还近1.3亿元欠款，以及有关利息及赔偿。

原告指乐风担保债券未依期全数偿还须付20%违责利息

原告为Earth Core Holdings Limited，被告为乐风集团有限公司（Lofter Group Limited）及骏贤策略有限公司(MSI Properties Strategy Limited)。

入禀状指，原告是根据开曼群岛法律注册成立的「获豁免有限责任公司」，2023年12月29日同意认购Our Country HK Limited及Our Dream HK Limited发行的一年期担保债券（1-Year Secured Bond），本金金额分别为港币86,954,153元及港币121,345,847元。乐风集团有限公司及骏贤策略有限公司于2023年12月31日签署一份担保契据，各自向Our Country HK Limited及Our Dream HK Limited提供之无条件及不可撤销个人担保，保证债券文件下的一切义务及责任得以妥善履行及遵守，否则便需作出全面及有效之赔偿，包括代Our Country HK Limited及Our Dream HK Limited支付本金及利息。

协议条款列明，债券利息按日累积，本金及利息需于到期日前全数支付，债券发行人及持有人可在双方同意下透过书面协议延迟到期日。若债券发行人未能于到期日支付本金及利息，则须立即支付20%违责利息，直至未付款项全数支付为止。若违责事件发生时，债券发行人须作出全数赔偿及律师费用等。

多番追讨不果入禀追讨近1.3亿元

原告在2024年11月13日发律师信提醒Our Country HK Limited及Our Dream HK Limited的债券将于2024年11月30日到期，但两间公司均在到期日未能向原告偿还本金及利息。原告遂在2024年12月3日、2025年4月3日、2025年4月24日及2025年8月6日致函乐风集团有限公司及骏贤策略有限公司，要求两间公司根据各自之担保契据，支付两笔债券的未偿本金、违责利息及其他未付款项，但乐风集团有限公司及骏贤策略有限公司至今仍未向原告偿还两笔债券的应付款项。

原告指它于2024年11月30日至2026年5月14日期间，已收回Our Country HK Limited还款港币37,110,560元及Our Dream HK Limited还款港币港币51,788,352元，即共收回港币88,898,912元的还款。但截至2026年5月14日，Our Country HK Limited拖欠的违责利息合共港币4,411,417元，Our Dream HK Limited拖欠的违责利息合共港币6,156,199元，即两间公司共拖欠港币 10,567,616 元违责利息。

原告遂要求法庭下令乐风集团有限公司及骏贤策略有限公司，各自须作为担保人承担责任，为Our Country HK Limited及Our Dream HK Limited分别支付港币54,255,010元及港币75,713,694元的未付金额及利息，合共港币129,968,704 元，以及赔偿讼费及自到期日起至全数支付为止、以20%计算的违责利息等。

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案件编号：HCA799/2026

法庭记者：刘晓曦