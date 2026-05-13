打风带幼子观浪堕海 父母获准自签守行为欠阻吓力？大律师分析两大关键

一对父母去年9月在超强台风「桦加沙」袭港、八号风球悬挂期间，带同5岁幼子和10岁女儿前往柴湾嘉业街海边防波堤，期间母子遭海浪卷进海中，最终由途经的小艇所救。该对父母被控虐儿罪，东区裁判法院裁判官林子康昨日批准案件以签保守行为方式处理，下令该对父母自签2000元及守行为3年。

大律师李健志今早（13日）于商台节目分析，签守行为的前提是被告同意案情，以及重犯机会低。被问到会否影响带子女「追风」行径的阻吓力，他认为关键在于被告是否已得到足够教训，以及同类事件会否经常发生。

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法庭相信被告「非蓄意伤害儿童」

李健志指出，控方在考虑是否同意被告以「签保守行为」方式处理时，会衡量被告的背景、案情严重性以及重犯机会。他指这次事件中，父母可能出于学习目的带子女观浪，虽然属错判并导致意外，但并非蓄意伤害儿童，亦非经常性发生的情况。因此，控方可能认为被告已得到教训，重犯机会低，故同意以此方式处理。

对于坊间质疑判决是否欠缺阻吓力，李健志认为，阻吓力需从案情本身及同类事件的发生频率来考量。他指出，一般父母不会因为此案轻判而刻意带子女去冒险，因为这并非经常发生的情况。相反，若是经常发生的虐儿案件，例如在家中体罚，若以「签保守行为」处理，则可能削弱阻吓力。

李健志补充，「签保守行为」虽不留案底，但会留下法庭纪录。被告需在指定限期内（本案为三年）不再干犯相同或类同的罪行，否则需缴交罚款，并就新案件接受惩处。他表示，本案判处最高三年的守行为期，反映法庭认为案情属于严重级别，需确保被告不会再犯，并履行照顾子女的责任。

大律师李健志。