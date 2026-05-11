大湾区数据跨境流动︱数字办称两地已建通报机制 若资料外泄会即时知会当事人

立法会资讯科技及广播事务委员会今日（11日）讨论有关促进粤港澳大湾区数据跨境流动的工作。有议员关注，市民如有资料在内地泄漏，政府会否有通报机制， 让当事人知道事情。数字政策办公室署理数字政策专员张宜伟指，两地已建立通报机制，任何一方收到对方通报后，会即时知会受资料泄漏影响的香港市民。

劳联林振升指，根据《大湾区标准合同》，有部分香港市民的资料，可能透过合同转移给内地的相关机构，问如果内地机构出现黑客入侵，港人资料在内地泄漏，政府会否有通报机制。张宜伟表示，两地已建立通报机制，任何一方收到对方通报后，会即时知会受影响人士。

环联信用评级缺官方认可对照表

工业界（第一）黄永威指，香港环联提供的信用评级主要基于财务还款纪录，而内地已转向结合税务、公积金、水电费等大数据征信模式。他指即使内地银行取得香港企业的征信报告，由于缺乏官方认可的对照表，往往只可以将这些报告视为手工参考资料，无法直接套入自动化审批流程，技术标准不统一，导致信誉良好的本港厂商在出海布局智能生产线时，内地银行难以量度其信用风险，因而被要求支付风险溢价利率或提供额外物业抵押，对推动新质生产力的轻资产科创工业极为不利。

他建议由金管局与人民银行授权，制定一套将香港评级对标内地分值的行业参考标准，降低银行成本，真正实现融资层面的「一网通办」。创新科技及工业局副局长张曼莉表示，现行「大湾区标准合同」主要针对个人数据，未来会积极考虑扩展至行业数据等范畴。至于两地银行体系的数据内容与规范如何进一步统一或对标，局方已听到相关建议，将会转交财库局研究。

委员会副主席、选委界黄锦辉指，文件提到学术合作、跨国生产制造等活动中所产生的收集数据，只要不涉及个人讯息或重要数据，即可豁免申请数据出境安全的评估，而企业对「重要数据」的定义感到模糊，为求稳妥仍将数据提交政府评估，造成「事倍功半」甚至「弄巧反拙」。他关注政府如何协助企业理解何谓「重要数据」，会否提供指引或负面清单？

张宜伟表示，国家对涉及国家安全或重大公众利益的重要数据设有跨境流动限制，当局会持续跟进国家政策，并指出内地《促进及规范数据跨境流动规定》已于2024年3月22日公布，放宽了特定场景下的数据，例如跨境购物、跨境支付、跨境开户、机票酒店预订等，均毋须备案。

记者：黄子龙

