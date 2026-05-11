每日杂志‧人物志｜「郊野公园之父」王福义半生执着 坚持设施不应过度都市化

郊野公园，一直是港人的「后花园」和「加油站」。近年不少旅客到访郊野触发乱象，当初有份规划郊野公园的渔护署前助理署长王福义既喜且忧，喜的是本港郊野美景获得垂青，忧的是自然环境及生态可能遭破坏，亦为疲于应付的前线人员抱不平。生态旅游是以尊重的态度到访郊野，他坚持郊野设施不应过度「人工化」或「都市化」，亦期望相关项目规划完备才推出。或许时移世易，但他相信透过教育推广可以潜移默化改变游人的价值观，亦寄语旅客入境问禁，入乡随俗，一起遵守郊野礼仪，欣赏自然美景。

王福义早前到访新近落成的塱原自然生态公园。

王福义坚持郊野设施，不应过度人工化或都市化。

刚过去的「五一」黄金周，西贡万宜水库东坝、破边洲及桥咀洲等热点仍是人头攒动；咸田湾沙滩上营帐更如星罗棋布，连带衍生垃圾及非法生火乱象，亦令人忧虑出现「过度旅游」情况。被称「郊野公园之父」的王福义于2008年退休，至今仍对郊野着紧。近年他曾大力反对都市发展入侵郊野公园，力保这片占地40%的净土。

退休多年，王福义仍关注郊野公园的发展，形容是「工作所托，感情所存」。

王福义曾走遍麦理浩径、卫奕信径及港岛径等。

收费机制执行不易应审慎考量

本港致力推动生态旅游，当局推出以「咫尺山海、城岭风光」为主题，涵盖太平山、凤凰山、大帽山和西贡海的「四山」等旅游项目，预期更多旅客进入郊野地带。如何在发展旅游与保育自然环境中取得平衡，王福义深表关注。

回看万宜水库东坝的混乱情况，他指跟交通配套及人流控制措施未完善有莫大关系。近月当局于破边洲加装围栏，又出动无人机广播提醒游客注意安全，并于假日高峰期增派人员维持秩序。他指措施虽能收效，但形势上前线人员陷于被动，吃力不讨好，亦疲于奔命。

对有建议为进入东坝订立预约或收费机制，当中涉及法例、人手与资源，他担心执行上不容易，认为宜审慎考量及小心评估。他希望当局日后推动其他旅游项目时，宜在项目规划完备及相应配套落实才推出，避免出现管理落差。

本港郊野公园、延绵海岸线和乡郊景致，为生态旅游提供丰富素材。王福义指，生态旅游是以一种保育、尊重当地社区，及可持续发展旅游模式，大前提是不能破坏自然生态。他语重心长说，在推动个别地区发展生态旅游前，应因应当地生态情况规划行动守则，并于参观前向游人讲解，或由合资格导游陪同，让游人认识生态及参观宜忌，避免无意中伤害自然环境及破坏生态。过程中，游人亦可购买当地特产物品，为居民带来经济收益。

避免城市建筑介入贯彻隐于山林

王福义于1978年加入渔农处（2000年起易名「渔农自然护理署」） ，在职30年内协助规划、设计及管理郊野公园。近年郊野屡见人头涌涌的墟冚场面，王指，1976年订立的《郊野公园条例》，列明郊野公园土地首要用途是长远保育；其次才是康乐旅游、自然教育，除此不宜作其他用途。

王福义1978年入职渔农处，负责规划及管理郊野公园。

王福义热爱郊野，规划郊野公园时经常实地考察，乐在其中。

这个纲领下，他及团队设计及管理郊野公园时，奉行保育大自然的原则，如山径以接驳旧村路而成，并用原块大石制成石桌，早年多以木材盖搭凉亭，避免引入太多人工化设施。

至于郊野公园景观，他亦希望做到没有城市建筑介入，当中他视为最具代表性的是荃湾城门郊野公园。该处位于城门水塘，水塘内的白千层林地视野广阔，没有高耸入云的高压电线杆，亦不见高楼大厦，故过去是古装电影及电视剧的取景胜地。

古人常说：「小隐隐于野，大隐隐于市」。他指，郊野公园的管理站，亦贯彻隐于山林、不入公众视野、不干预游人的「黄金法则」，是最高境界，「下了很多工夫，却又不着迹。」

尊重在地村民规划前先沟通

现年77岁的王福义热爱郊游远足，大学时代主修地理系，在职期间常常外出考察。这日他走进香港仔郊野公园，对园内事物仍然在意，指当中满载前线同事的心血。在规划郊野公园时，他重视人的因素，特别尊重在地村民，如拟定范围前需先与村民沟通，并耐心解说。

退休后，王福义四处旅游，增广见闻。

每次郊游前，王福义都用地图拟定路线。

他以港岛西面的龙虎山郊野公园为例，过去该地不属郊野公园，保留松林废堡及炮台遗址，但当时有不少晨运客搭建僭建物。他发现建设郊野公园时，亦须兼顾晨运客需要，经与区议会讨论后达成共识，拆卸僭建物后设置安全健体设施，并教育不要构建僭建物，最终于1998年划定龙虎山郊野公园。

2003年「沙士」袭港及早前新冠疫情期间，郊野公园成了港人的「避难所」，近年更创下每年逾1200万人次的到访纪录。惟个别市民冒险「爆林」另辟新路，或闯入危险地带，王福义不无忧虑。

然而令他欣慰的是，市民爱护自然的意识大大提高，如有人自发于假日「清径」，或组队到沙滩清理垃圾，市民亦响应「自己垃圾自己带走」。他始终坚持郊野设施不应过度人工化或都市化，应保留自然美。

或许时移世易，但他相信透过教育推广可以改变游人价值观，并寄语旅客入境问禁，入乡随俗，一起遵守郊野礼仪，欣赏自然美景。

近年渔护署推行「郊野公园植林优化计划」，除去枯萎老树，再植本地品种。早前他到小学参观，喜见小学生的学习报告不乏石墙树等生态题材，相信已为下一代播下保育种子。

王福义寄语游人、旅客遵守郊野礼仪，欣赏自然美景。

最爱荃湾城门郊野公园 曾获园林大师赞景色清幽

王福义喜欢郊游远足，全港25个郊野公园中，他最爱荃湾城门郊野公园。早年他曾接待已故中国园林大师陈从周到此一游，获对方称赞景色清幽，令他难忘。

城门郊野公园位处城门水塘，座落大帽山、针山与草山环抱的城门谷，是全港首批成立的郊野公园之一。其位置处于新界的中心，范围遍及铅鑛坳、大城石涧，山径四通八达，连接针山、草山及大帽山，郊游人士可向西走往川龙，或东访碗窰及大埔滘。他提到，城门之美林木茂盛，景色天然，「有山、有水、有林、有动物，还有古迹」，底蕴深厚。

遗留不少二战古迹底蕴深厚

他举例，城门郊野公园有多种动物，除野猪，猕猴，还有松鼠及多种鸟类、蝴蝶。城门水塘是战前储水量最高的水塘，于供水史占重要一席；水塘内亦留下不少二战堡垒遗址，深受生态及军事迷欢迎。

王福义跟亦师亦友的前上司饶玖才，于城门郊野公园半闲亭留影。

1986年，已故中国园林大师陈从周访港，王福义曾陪同对方到城门郊野公园游览。二人行至大树下，前方刚好有一座木制凉亭。他忆述，当时陈老盛赞眼前景色清幽雅淡，更胜内地部分园区，他随即邀请对方为凉亭起名。

翌日，他携来宣纸，陈老提笔为凉亭定名「半闲亭」。期间，陈老又为凉亭撰写对联，「林壑春风闻鸟语，午阴嘉树看清圆」，记述眼前胜景。往后他把题字及对联刻于木板挂在凉亭，以作纪念。

1986年，王福义陪同已故园林大师陈从周到访城门郊野公园。

明年是本港郊野公园成立50年，王福义正协助筹划一本记述本港郊野公园发展史的专书，盼留下重要的历史印记。

记者：关英杰