宏福苑听证会︱关键证人不愿亲身作供 大律师公会：可作「不利推断」 无阻委员会工作

宏福苑大火独立委员会至今已举行逾20场听证会，外界关注委员会缺乏调查权，或影响寻找真相成效。大律师公会主席毛乐礼今日（10日）在电视节目《讲清讲楚》表示，相信透过普通法下的交叉盘问，同样能寻找到事件真相。毛乐礼指，代表委员会的律师团队会从多角度、多层次发问，而非只帮当事人作提问，加上当中也有5至6名大律师以义务形式协助居民，确保调查全面。

委员会缺调查权？毛乐礼：交叉盘问能寻真相

他指，目前有约26名大律师和资深大律师参与听证会，或创历史新高。不过，就部分关键人物未有亲身作供、仅提交书面供词，毛乐礼则指，委员会除了可考虑动用后备权力传召外，在普通法传统下，例如对因为担心对自己不利而不愿交出文件或拒绝出庭作证的人士，法庭可以作「不利推断」，意指该人有机会没交出一些对自己不利的证据，即使证人不亲身作供，也不会影响委员会工作。

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收购业权同意门槛须达75%以上 否则易遭挑战

由于今次听证会并非根据第86章《调查委员会条例》成立，证人并不享有「免自证其罪」的豁免权。毛乐礼表示，从大原则而言「啲证据无理由系话用唔返」，听证会上披露的证供及逾百万份档案，日后原则上均可作为民事或刑事跟进的依据，其中民事索偿的举证门槛相对较宽松，加上并非调查委员会，故会有较大弹性。

对于部分宏福苑业主不满灾后上楼执拾时间受限，质疑违反《基本法》对私有产权的保障，毛乐礼回应指，受宪制保护的私人财产权并非绝对。他坦言，这是一场非常特别的事故，认为当局制定行政决定时应兼顾「法、理、情」，相信当局会考虑市民的便利和安全等其他因素。

至于政府可能透过立法降低强拍门槛以收购业权，毛乐礼表示，虽然香港奉行资本主义，买卖一般建基于「你情我愿」，但现有法例亦有例外，例如上市公司私有化、旧楼强拍等。他强调，最核心原则在于方案是否公平合理、是否按市价赔偿，以及业主是否有渠道在法律上提出挑战。至于具体门槛比例，他指案例上并无绝对标准，需视乎实际情况而定，但一般而言都要达至75%，甚至更高，否则很容易被挑战。