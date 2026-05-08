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华润隆地在港举办首届职业技能大赛 以实战竞技推动香港物管人才专业化发展

社会
更新时间：20:29 2026-05-08 HKT
发布时间：20:29 2026-05-08 HKT

物业管理是香港社区日常运作的重要一环，前线员工的专业水平直接影响屋苑、商场及公共空间的服务质素与安全保障。随着市民对服务品质要求不断提高，如何提升一线人员的技能水平与职业发展空间，已成为物管行业的重要课题。

华润隆地本周三（6日）在香港举办首届职业技能大赛，主题为「以匠心・致美好」。赛事聚焦技工、清洁、保安及客服四大前线岗位，吸引109名员工参与，通过理论考核、实操比拼及精益改善提案，全面检验真实服务场景中的专业能力。

大赛项目紧扣日常服务场景，涵盖设施维修、深度清洁、突发事件处理、CPR及AED急救操作、多语言投诉处理与客户沟通等内容，体现物管服务中的安全保障、服务效率、现场判断及客户体验。赛事另设「精益改善提案」加分项，鼓励员工从日常流程中发现问题、提出优化建议，让前线经验进一步应用于服务改善。

经初赛及决赛角逐，40名优秀选手从四大岗位中脱颖而出。
经初赛及决赛角逐，40名优秀选手从四大岗位中脱颖而出。
大赛项目紧扣日常服务场景，涵盖设施维修、深度清洁、突发事件处理、CPR及AED急救操作、多语言投诉处理与客户沟通等内容。
大赛项目紧扣日常服务场景，涵盖设施维修、深度清洁、突发事件处理、CPR及AED急救操作、多语言投诉处理与客户沟通等内容。
有参赛在深度清洁项目中大展身手。
有参赛在深度清洁项目中大展身手。
华润隆地于5月6日在香港举办首届职业技能大赛，主题为「以匠心・致美好」。
华润隆地于5月6日在香港举办首届职业技能大赛，主题为「以匠心・致美好」。

在人才培养方面，华润隆地早于2024年启动「蓝天计划」，提出「五年育千才」目标，通过课程培训、资历认证及校企合作，拓宽员工职业发展通道。从「蓝天计划」到此次技能大赛，公司正逐步将课程培训、资历认证与岗位实战结合，推动人才培养更贴近服务需要。

经初赛及决赛角逐，40名优秀选手从四大岗位中脱颖而出。赛事期间，华润隆地亦透过线上直播组织员工观摩，促进不同岗位及项目之间的经验交流，带动前线员工重视技能提升与服务改善。

华润隆地认为，物业管理服务质素最终体现在前线员工的每一次服务之中。公司希望透过技能竞赛，让员工在真实场景中提升专业能力，并将日常经验转化为持续改善的动力。未来，华润隆地将持续以人才培养、技能提升及服务标准建设为抓手，推动前线从业者专业能力不断提升，为香港物管行业的人才培训与服务优化提供更多实践经验。

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