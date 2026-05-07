英基学位贿赂案 2家长与1商人获准以10万至45万元保释等候上诉

英基乌溪沙国际幼稚园前行政主任林珍妮，因在2018至2021年间，收受13名家长和1名商人至少64万元贿款，以协助其子女「打尖」入学。污点证人林珍妮就串谋受贿等9罪被判囚25个月，其余14人被判监禁8至14个月不等，14人均已提出上诉，其中3人今到高等法院申请上诉期间保释，法官杨家雄认为3人的上诉理由有合理可争辩之处，若3人不获保释外出，相信排期进行上诉聆讯时已经服毕刑期，故批准3人上诉期间保释外出，保释条件包括保释金10万至45万元 、不得离开香港、每周到警署报到等。

上诉理由有合理可争辩处

两名家长马贤文、朱霜叶及商人萧裕邦今到高等法院申请上诉期间保释，法官杨家雄经考虑各方陈词后，认为3人的上诉理由有合理可争辩之处，而马贤文及朱霜叶2人的最早获释期为2026年8月26日，萧裕邦的最早获释期为2026年12月9日，杨官考虑本案14人均已提出定罪或刑期上诉，3人的上诉理由均具合理争辩性，杨官相信若3人不获保释，排期进行上诉聆讯时3人经已服毕刑期，遂批准3人上诉期间保释外出。

马贤文及萧裕邦需交出保释金10万元，朱霜叶需交出保释金45万元，3人均需交出旅游证件，保释期间需每周到警署报到一次，不得离开香港，需居住于报称地址，亦需出席法庭指定聆讯等。

除林珍妮外14被告均提上诉

除了英基乌溪沙国际幼稚园前行政主任林珍妮以外的14名被告，早前经审讯后被裁定13罪罪成，即12项串谋使代理人收受利益罪及以1项煽惑代理人索取利益罪。区域法院暂委法官陈慧敏今年3月判刑时指，商人萧裕邦是案中唯一并非学生家长的被告，他案发时因生意伙伴的子女报读英基，继而接触林珍妮及行贿，其主动性明显高于其他被告，故罪责较高，终被判囚14个月。

另外年龄介乎35岁至48岁的13名被告为11个家庭的家长，即林泯希及其丈夫张珈铭；蔡慧妍及其伴侣李俊朗；九名母亲黄蕙娗(前称黄咏雯)、刘映均(前称刘慧德)、马贤文、李洁冰、徐惠谦、江静雯、黄美雪、麦伟琪及朱霜叶，他们分别被判囚8至11个月。

案件编号：CACC129/2026

法庭记者：刘晓曦