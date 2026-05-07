认机场偷行李箱 小贩管理主任警诫下称：一时唔小心拎错 官指存心偷窃判囚7个月

42岁男小贩管理主任承认去年7月，作为导游带研习团回港，取回自己行李后「一时唔小心」走到另一条行李带偷窃他人行李箱。被捕后警诫下他表示发现无法打开行李箱，便到垃圾房丢弃。小贩管理主任今于西九龙裁判法院承认盗窃罪，即场赔偿逾1.5万元后，被判囚7个月。裁判官施祖尧指，机场盗窃比一般盗窃严重，尤其本案行李箱内有手提电脑，当中的私隐资料价值更高。

官：刻意走到另一行李输送带存心偷窃行李箱

施官引用案例指，机场盗窃影响香港作为旅游城市的声誉，加上行李箱内有重要文件、证件及财物等，对受害人造成重大不便，判刑一般以12至15个月为起点。施官强调，本案的行李箱内有手提电脑，当中或有相片、证件电子档等个人资料，私隐失窃远比数万元的物质价值严重。施官续指被告刻意走到另一行李带，存心偷窃整个行李箱，案情严重且涉案财物价值高，无特别因素可判缓刑。施官终以12个月为起点，念及认罪扣减及被告已赔偿后，判处入狱7个月。

求情称被告说不出当时「谂紧乜」惟犯案不符性格

辩方大律师马慧贤求情指，被告入职食环署约15年，获批准额外工作，多年来都有担任游学团领队；被告亦时常参与义工服务。辩方呈上被告至少25位同事的求情信，均对被告有很高评价，形容他有诚信及乐于帮忙。辩方提及目前未知纪律聆讯结果，但被告遭革职的风险高。辩方力陈被告有稳定的关系和工作，他「讲唔到自己当时谂紧乜」，事后感非常后悔，惟已被闭路电视拍摄，无法逃避只好丢掉行李箱。辩方又指被告无试图撬开行李箱，犯案不符合他的性格；旅游公司愿继续雇用被告，他亦获同事的支持。辩方表示被告认罪及作出完全赔偿，本案使他的亲友失望兼可能失去工作，冀法庭考虑判处社会服务令或缓刑。

被告认偷窃内有手提电脑、衣物等行李箱总值逾3.3万

被告李国政，被控于2025年7月6日，在大屿山赤𫚭角香港国际机场一号客运大楼第五层（禁区）行李带13号偷窃，一个28吋卡其色行李箱、手提电脑、二十件衬衫、一些文具及护肤品，总共价值港币$33,500元。

男事主于案发当日晚上从首尔返港，他在首尔机场检查过行李箱，内有上述涉案物品。抵港后事主在13号行李带等待约半小时，仍未见自己的行李，遂到询问处查询得知行李已经放上行李带，事主其后报警。

CCTV揭领走两行李箱 警诫下称「一时唔小心拎错」

警方查看闭路电视发现，被告同日从外地返港，他在17号行李带拿取自己的26吋灰色行李箱后，再走到相隔4条行李带的13号行李带，拿走事主的行李箱后离开。被告在拘捕及警诫下，称「我一时唔小心拎错其他人𠮶喼，我知系我嘅失误」；被告续在警诫录影会面表示，回家发现无法打开事主的行李箱，之后拿到垃圾房丢弃。进一步调查发现，被告是公务员，获批准担任导游的额外工作，当日带研习团从中国青岛返港，他只有一件行李。

案件编号：WKCC5417/2025

法庭记者：雷璟怡