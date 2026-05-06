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田北辰投诉公司停车场出口 常有货车违泊挡视线 促设「危险泊车」罪名

社会
更新时间：14:58 2026-05-06 HKT
发布时间：14:58 2026-05-06 HKT

实政圆桌召集人田北辰今日（6日）在社交平台发文，指其公司停车场出口常有大型货车违例停泊，对驾驶者构成严重危险，形容出车时「揾命搏」。他质疑现时罚则过轻，无法有效阻吓，强烈要求运输署修例，加重惩罚此类「危险泊车」行为。

批违例泊车罚则轻 倡设「危险泊车」罪

田北辰表示，其公司停车场出口画有双黄线，但「无人执法又无摄录机」，常有货车停泊，完全阻挡驾驶者视线，无论转左或转右都极其危险；虽然整条路尚有许多其他位置可供停泊，但司机却偏偏选择停在最危险的地点。

他称曾就此问题报案，但警方称最多只能以违例泊车罪名检控，罚款仅数百元。他认为，司机可能认为即使被抄牌多次，平均成本仍然低廉，「啲人可能泊20次先中一次，除返都系几十元一次，佢可能觉得好抵㖞」，认为罚则毫无阻吓力。

田北辰指其公司停车场出口常有大型货车违例停泊，对驾驶者构成严重危险。田北辰FB图片
田北辰指其公司停车场出口常有大型货车违例停泊，对驾驶者构成严重危险。田北辰FB图片

田北辰建议设立「危险泊车」罪名，以应对此类严重影响他人安全的情况。他引述上星期一宗死因庭的裁决，指有司机因没拉好手掣导致他人死亡的事件，同样需要等待运输署修例处理。他强调，不论是「危险泊车」还是没拉好手掣，两者同样因司机乱泊车而危及他人，因此强烈要求运输署尽快修例，重罚相关行为。

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