油价｜运物局：7月旺季航班取消率约1% 已要求航空公司做好资源配置

近期中东局势动荡导致国际油价剧烈波动，令全球航空公司营运成本大幅上升。民建联立法会议员陈克勤在立法会提出书面质询，询问香港国际机场在近期的航班取消数字及比率。运输及物流局局长陈美宝回应时表示， 截至2026年5月5日，民航处接获航空公司通报，今年5月及6月传统旅游淡季，往来香港的客运航班整体有少于5%被取消，7月传统旅游旺季则约1%取消。政府已要求本地航空公司减少影响，并灵活调动资源，增加具发展潜力航线的班次，转危为机。

陈美宝强调，航空公司取消航班的原因众多，包括天气、技术问题及营运理由等，因此上述数字未必能完全反映油价波动的影响。根据临时数据，今年4月机场的客运航班总数及客运量，仍分别按年上升约5%及8%。

航空公司转危为机 增办欧洲航线

政府已要求本地航空公司做好资源配置，尽快向受影响乘客交代航班整合安排，并就相关的变动及早通知乘客，包括根据机票条款作出退款或合适的安排，务求尽量减少对乘客造成的不便。政府将继续密切监察本地航空公司提供服务的情况。

陈美宝续指，本地航空公司正积极转危为机，在整合航班的同时，灵活调整资源，考虑增加具发展潜力航线的班次。如有本地航空公司在今年4月增加了3对往返巴黎、3对往返苏黎世的航班，并于13对往返伦敦的现有航班上提供更多机位，以提升整体运力效益。

旅发局：「盛事+旅游」巩固亚洲盛事之都地位

局方引述旅发局表示，会密切留意中东局势对旅游市场的影响，并继续透过举办旗舰盛事，吸引高增值旅客。旅发局指，今年首季访港旅客已超过1,430万人次，按年上升17%，反映香港吸引力持续增强；又指旅客出行模式的变化亦会为香港带来新机遇，上月举行的香港国际七人榄球赛吸引了超过11万3千本地及非本地观众参与，较上一年高2.24%，非本地入场人数比例与上年相若。当局将利用「盛事+旅游」的叠加效应，将人流转化为消费，巩固香港「亚洲盛事之都」的定位。