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飞驒山脉2港男被困｜攀山专家：5月份正值季节交替天气变幻莫测 登山者必须装备充足

社会
更新时间：09:18 2026-05-06 HKT
发布时间：09:18 2026-05-06 HKT

两名香港男子在日本飞驒山脉（又称北阿尔卑斯山脉）因恶劣天气被困，其中一名22岁男子丧生，另一名获救的30岁男子现留医。有攀山专家指，5月份正值季节交替，山区天气变幻莫测，登山者必须在装备和行程规划上作周全准备，绝不能掉以轻心。

攀山专家钟建民今早（5月6日）在电台节目表示，对今次山难感到非常遗憾，所有登山者都要保障自己的安全。今次事发的飞驒山脉攀登难度约属「中级」，但他强调，登山的风险高低，关键并非山脉本身，而是取决于当时的环境和天气。他解释：「一个看似容易的山势，在天气突变、气温骤降的情况下，可以瞬间变得非常危险。」

五月正值登山「交替季节」 变数极多

钟建民指出，天气、季节及时间对攀山很重要，现时5月份正值春夏之交，并非传统的登山旺季。他指，登山旺季通常在7至9月的夏季，天气相对稳定，登山人数也较多。相比之下，5月的天气极不稳定，「未热晒，仍有冷的现象」，容易出现突如其来的大风雪，但是否5月一定不可以去登山，又不可尽言，因为每一年的5月的气温皆不同。但无可否认，5月是一个不稳定的登山时间。

他警告，登山者若只按夏季的标准准备用具，例如衣物或绳索，一旦遇上恶劣天气，装备便会不足够，身体可能无法抵御严寒。

根据报道，两名事主在下山期间，疑因绳索结冰受困。钟建民解释，在冰雪环境中，绳索的性能至关重要。登山绳主要分为「防水」和「不防水」两种，在雪地攀登时，应尽量选择防水绳索。虽然他强调不能断定这就是意外的唯一原因，但建议登山者在选择装备时，必须考虑到这一点。

攀山前要多做准备夫功携后备粮食

至于万一在山上突遇险境应如何应对，钟建民坦言，没有一套「最好的」处理手法能保证百分百安全。他认为，登山活动本身就伴随无法预测的风险，例如天气变化、体能下降，甚至是突发的落石。他建议攀山者，事前要多做准备功夫，及携带足够，甚至额外的后备粮食，并在每次登山后进行检讨，反思装备和应对方案的不足之处，从经验中学习，才能更好地保护自己。

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