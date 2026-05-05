观塘玛利诺书院强制中三中四生上课前交手机 违者记4缺点 学生联署抗议

观塘玛利诺书院上月底宣布，5月中旬起在中三及中四级推行「手机储物柜制度」，强制学生进入课室前必须将手机关机并放入指定储物柜，违规者每次记4个缺点。学生于午膳及放学时段可取回手机。事件引有自称该校学生发起网上联署，批评新制度只适用于中三及中四级不公平，连从未违反校规的学生也受影响，且校方事前缺乏咨询，要求暂停推行及召开咨询会。

教育局：校规应以培养自律为目标

教育局回复《星岛头条》查询时表示，知悉有关事宜后，已即时联络学校了解情况并跟进事件。制定和执行校规是学校日常运作及校本事务，一般由校方因应校情作专业处理。教育局会继续与有关学校紧密联络，提供适切的意见及支援。

教育局表示，一直为学校提供指引，清楚列明学校制定及执行校规时的一般原则。学校在拟定校规时，应以培养学生自律为目标，透过与持份者讨论和沟通，确立他们对校规的理解和共识。此外，学校应参考相关指引、法例及校本情况，在关注学生的学习、课堂秩序及纪律的同时，亦应顾及学生和家长的实际需要，作适当的校本安排。

校门玩手机亦属违规

根据网上流传的校方通告，指为促进学生自律、减少课堂分心及降低手提电话失窃风险，本月中起推行「手机储物柜制度」，强制要求所有中三及中四学生如要带手机回校，家长须签署同意书；学生进入课室前须将手机关机并放入指定储物柜，上课日的午膳及放学时段方可取回。违规者每次记4个缺点，在校门玩手机亦属违规。

通告亦指，校方将定期检查，若在学生身上发现手机，会被视为违规并没收，而被没收的手机，需由家长陪同学生到校领回。如学生早退，或于上课期间外出参观、出席活动或比赛，应在校务处办妥手续后，方可安排取回手提电话。如学生迟到入校，须将手机放入储物柜后才可进课室，取回手机后仍需遵守校规，在校园范围内，任何时段均不能打开手机。校方会定期检视以上安排。

学生联署提四大诉求

安排疑似引起学生不满，并在社交媒体设置专页发起联署，列出3条理据反对相关规定，包括安全与紧急联系风险、实行细节存在不合理与不便，以及缺乏咨询与沟通。

学生亦提出四大诉求：立即暂停推行强制手机储物柜制度；召开家长及学生咨询会，听取各方意见，共同探讨更合理、人性化的手机管理方案；若保留储物柜安排，应优化有关存放及取回手机的安排，保障学生紧急联系权利，并取消过于严苛的罚则；校方需就手机存放期间的安全、遗失、损毁责任，向学生及家长作出明确说明与承诺。他们亦建议，学校只限制学校范围内使用手机被捉到的学生。