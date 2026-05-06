每日杂志｜资深玩家为爱入魂 陀螺旋风翻红袭港 公园「开盘」自发筹办比赛 盼提高社会接受度

「3、2、1……Go shoot！」近日陀螺旋风袭港，各区公园聚集玩家「开盘」比赛。热潮背后，有一群资深玩家耕耘廿载，不时举办比赛互相切磋交流，去年更有本地代表出征陀螺世界杯勇夺亚军，成为「世二」。另有小学教师从STEAM角度出发，把陀螺融入科学教材，让学生透过陀螺学习轨迹、摩擦力和公平测试等概念。众人喜见更多玩家加入市场，盼望社会提高对陀螺的接受度，除了以情怀延续文化，亦会从比赛规范化和建立裁判制度入手，让热潮走得更远。

学校准备了不同陀螺教材予学生学习。

有小学教师把陀螺融入科学教材。

职业治疗师带进长者中心

周日午后下起倾盆大雨，无阻一班「陀螺战士」挥洒汗水，为争夺冠军宝座倾尽全力。本地陀螺竞技团队「一旋入魂」在沙田举办比赛和体验活动，联合创办人李剑峰（阿峰）说，爆旋陀螺有独特趣味，组装需要细心思考，对战交流需要练习力量和技巧，当中不乏运气成分，令游戏充满变数和刺激感，「陀螺未转停，也会有突发情况影响胜负。」

今年2月，台湾率先掀起陀螺热潮，至4月蔓延至港，各区公园晚上聚集玩家「开盘」比赛，更有爱好者开发应用程式供玩家「约战」。有社福机构于海滨公园设陀螺擂台，免费借出陀螺予新玩家试玩。另有职业治疗师把陀螺带入长者日间中心，训练长者的手眼协调，借此打开跨代的话匣子。

学生透过陀螺学习轨迹、摩擦力和公平测试等概念。

阿峰形容，过去陀螺在香港一直是「小众活动」，只有热心玩家推动，更面对难觅场地、被人标签为「幼稚」的痛点，如今市民会自发带陀螺盘出外对战，有更多相关组织和群组出现，交流「约战」和购买情报等，「4月前后是『两个世界』。」香港爆旋陀螺协会副会长文天诺（Philo）同意指，历年只有约100位玩家活跃，参与大型比赛的多是熟面孔；现时有大量玩家加入市场，甚至因为额满而无法参赛，他坦言感到高兴，不再担心圈子小、玩家陆续「退坑」的问题。

近期本港爆发抢购潮，多间玩具店和百货公司限购陀螺，发射器和对战盘亦被抢购一空。Philo分享，陀螺有价有市，如官方曾推出全球仅90个的稀有版战斗陀螺「阿努比斯」，10多年前已炒卖至港币7位数字。官方亦有推出辅助对战工具，用作记录发射次数、转速和力量。

Philo接触陀螺近20年，15年前，他开始参加本地比赛，结识一群志同道合的朋友，至2017年成立协会。首两代官方比赛也开放予成人竞技，无奈第3代起对年龄有严格限制，只限6至12岁的孩童参加，投入多年的玩家顿失方寸，众人遂以协会名义举办比赛，让大人仍有玩乐空间。

本地陀螺竞技团队「一旋入魂」合作超过7年。

小学教师将原理融入教材

身兼通德学校教师的Philo亦把陀螺带入校园。他说，陀螺官方近年积极推展STEAM教育（结合科学、科技、工程、艺术及数学5个范畴），如香港代理曾与教育机构合作，在大型商场开设兴趣班和体验活动，故他亦尝试在学校的多元智能课加入陀螺元素。

香港爆旋陀螺协会副会长文天诺展示多款陀螺配置。

访问当日，Philo着学生进行陀螺底盘测试。陀螺由攻击环、轴心和底盘组合而成，在维持前两者相同的情况下，学生测试利用不同底盘下，陀螺的移动轨迹和转动时间，继而了解力学、摩擦力、齿轮和简单机械等知识，并学会「公平测试」的概念。尽管当中不乏玩乐成分，Philo认为学生投入并学习到科学知识，十分鼓舞。

学生计算陀螺配合不同底盘的转动时间。

4月初，屯门有大型商场举办陀螺校际赛，Philo所属学校勇夺亚军。他忆述，决赛一度领先下反输，但学生在台上互相搭肩鼓励、沉着应战，「看到他们成长，十分开心。」有家长亦言，子女日常的话题，已由电动游戏转为陀螺，一同研究部件和技术。

盼港陀螺竞技发展规范化制度

陀螺看似变成潮流文化，实质比赛已经规范化。在高水平比赛，大会设有「视讯助理裁判」（VAR），惟本地比赛甚少应用，依靠选手自行拍片上诉，部分玩家亦未熟读规则，形成争议。

为了让陀螺竞技健康发展，Philo借镜发展更成熟的宝可梦（Pokémon）卡牌，了解其裁判资历认证，盼能在港发展规范化的审讯制度，协会亦考虑制作资源套或网上教材，以减少误判和不公平。

众人喜见更多玩家加入市场，阿峰直言，陀螺是商业产品，民间推广上处于被动，「不管有否热潮，只要官方不再出新产品，我们就会变回小众。」但他期望，社会提高对陀螺的接受度，让玩家有更多比赛和竞技的机会，并一同支持香港代表再踏上亚洲和国际舞台，「即使是短暂火花，也希望玩家在这段时间留下美好回忆。」

在Philo眼中，「陀螺文化」包括社群、产品、改装及艺术成分，儿时在公园对战的画面重现，产品推陈出新，玩家设法改装陀螺打开工艺文化的大门，亦有爱好者视陀螺为艺术品，如官方曾出版「Hello Kitty陀螺」，「有很多想像空间。」他盼望，情怀能够延续文化，让陀螺热潮走得更远。

比赛规则多样 最先冲击4分者胜

今代爆旋陀螺存有多款比赛规则，其中主要为「3陀螺4分制」，最先得到或超过4分者胜，另设「单陀螺4分制」、2人队制的「双陀螺4胜制」及3人队制等。

本地陀螺竞技团队「一旋入魂」联合创办人李剑峰说，比赛规定3个作赛陀螺的部件不能重复（一般CX纹章锁除外），而得分方法普遍有4种，分别为「持久胜利」得1分、「冲击胜利」和「击爆胜利」得2分，以及「极限胜利」可得3分；若对手发失两次，亦可直接得1分。

「战士」代港出战世界赛 悉心筹备多时夺亚

香港陀螺选手水平超卓，去年10月，本地代表Kyle赴东京铁塔参战「爆旋陀螺X世界杯」，惜败于土耳其选手，荣膺世界杯总亚军。

香港代表Kyle（右）去年于陀螺世界杯勇夺亚军。 受访者提供

Kyle说，选手需要先胜出香港区资格赛，才能代表香港出战世界杯，「玩了10年终于赢到香港第一，十分开心。」资格赛和国际赛相距不足两个月，他仅休息了1星期便着手准备，在8月底购买和组合新陀螺应战，「每星期投放20多个小时在陀螺上。」

国际级比赛对参赛陀螺有严格要求。本地陀螺竞技团队「一旋入魂」联合创办人李剑峰指出，官方要求极高，「陀螺几乎要全新、没有损耗才接受。」他分享，2024年有另一代表作赛，无私分享经验，令团队作周全准备，购置多套陀螺供Kyle赴赛。Kyle亦言，陀螺存有「公差」，零件也有松紧度，团队在比赛前两天飞抵日本，让官方检查装备，「官方会用尺量度，配件少了0.01厘米也不准作赛。」

「一旋」成员阿辛和Rex作为陪同者，随Kyle到日本参赛，提供技术和情感上的支援，坦言既紧张又兴奋。二人指，Kyle从16强起慢慢晋级，每一胜仗也得来不易，如8强对上墨西哥选手，事先得知对手强悍，但对方临时换人，团队对新对手所用的陀螺和技法一无所知，幸终以4比2胜出。阿峰补充，近年见证Kyle的成长，其认真对待陀螺竞技，投入的精神和时间也达选手级数，盼香港选手未来更上一层楼，为港争光。

记者：仇凯瑭