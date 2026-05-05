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调查揭九成打工仔肩颈痛 多忍痛上班 宁可自行服药也不求医

社会
更新时间：15:42 2026-05-05 HKT
发布时间：15:42 2026-05-05 HKT

康健国际医疗集团（3886）与药企晖致委托独立调查机构，为206位18岁以上上班族进行调查，发现上班族有痛症及心血管相关慢性疾病的风险。结果显示，痛症在职场上极为普遍，88%受访者过去一年曾出现肩颈痛，超过73%表示自觉痛症与坐姿不良相关，但近八成受访者即使身体疼痛仍选择忍痛上班，仅不足两成会在不适时选择求医。

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患慢性疾病情况并不罕见

调查指出，不少上班族宁可自行服药也不愿求医，逾半数受访者认为，痛症属轻微，接近四成选择自行服药处理，主动求医者仍属少数。调查亦发现，上班族患有慢性疾病的情况并不罕见，当中约30%受访者患高血压，17%有高胆固醇或血脂异常问题，结果亦反映上班族缺乏恒常运动，仅有三成受访者有每周进行至少150分钟带氧运动的习惯。

长期久坐增高血压风险

医生冯耀棠引述医学研究指出，市民每周久坐25小时，「每日平均5个钟，返工时间已经超过咗」，将增加痛症风险30至46%，久而久之，慢性痛症令活动量不足，增加肥胖风险，从而令高血压及心血管疾病风险进一步增加。

中年人是痛症高危人士

骨科专科医生杨扬表示，本港成年至中年人士往往是痛症的高危人士，因为市民在40岁后筋腱劳损情况越趋频密，却未经正确渠道学习做运动，反而增加发炎症状。骨科专科医生张智诺亦指出，市民自行买止痛药亦有风险，例如坊间常见的扑热息痛成分，虽然一般风险较低，但对年长或长期服用薄血药的病患，有机会引起并发症，建议市民出现痛症亦应就医。

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