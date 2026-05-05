天文台︱立夏低见19.7°C 史上第12最凉 料周五骤雨雷暴来袭

本港近日连续降温，天文台最新发表的天气随笔指，今日（5月5日）是二十四节气的「立夏」，象征夏季正式开始，惟受相关东北季候风影响，本港依然感受到阵阵凉意。截至中午12时，天文台总部录得最低气温19.7度，足以排进历史上第12位最凉「立夏」。根据天文台自1884年以来纪录，「立夏」当日最低气温排名中，最凉纪录是1999年的17度。

天文台纪录指，4月的平均最低气温为23.8度，平均气温25.5度，而平均最高气温则为27.9度，分别较正常数值高出2.7度、2.5度及2.3度，全部均是有纪录以来四月份的第二高。

雨量方面，4月总雨量为160.4毫米，较正常值153.0毫米高约5%。本年首四个月的累积雨量为359.6毫米，较同期正常值300.4毫米高约20%。

截至正午时分 大部分地区气温较昨日低4至5度

天文台亦在社交平台表示，受东北季候风及高空扰动相关骤雨影响，今日天气稍凉，截至正午时分，大部分地区气温较昨日低4至5度，19.7度为自2004年后的最凉「立夏」。虽然明日早上仍然较凉，但天色较为明朗。

三道冷锋访港 4月仍异常温暖

天气随笔文章指出，踏入4月下旬，本应是气温稳步上扬的日子，惟春天天气多变，偶尔有冷锋南下，若同时受高空扰动影响，冷锋有机会为广东地区带来雷雨。此外，受冷锋随后的东北季候风影响，冷锋过境后气温亦会明显下降，因此春天总是给人乍暖还寒的感觉。

过去一段时间，香港在短短11日内，先后受三道冷锋及其相关的东北季候风影响，这可以归因于频繁的高空扰动。过去10年，另外一次3至5月出现类似在10天左右有三道冷锋抵达华南沿岸，是在2022年3月底至4月初（2022年3月23日、3月27日、4月1日）。

文章提到，今年4月整体而言香港其实是「异常温暖」。在第一道冷锋抵达前，天文台曾录得30.2度的高温，受随后东北季候风影响，翌日天文台录得4月全月最低气温19.7度。这种在温暖背景下出现的高频率冷空气入侵，反映春末天气变化万千的特质。

5.8骤雨增多 或有狂风雷暴

展望未来，预料一道低压槽会在星期四（5月7日）于华中形成，并在接近周末靠近华南沿岸地区，星期四晚广东内陆地区天气将渐转不稳定。现时有部分电脑预报模式预料届时大气中层的短波槽加深幅度较显著，再配合有利强对流天气发展的高空辐散，星期五（5月8日）珠江口一带的骤雨会增多及可能有狂风雷暴，但不同预报模式之间的雨量预报仍有分歧。

根据现时评估，今次低压槽北面的冷空气较5月初稍弱，届时该低压槽是否能发展成冷锋及抵达沿岸地区仍存在变数。但受随后东北季候风影响，星期六（5月9日）本港风势颇大，早上稍凉。