交钱不就行了？事主疑小红书反击：洗手间没标识禁倒垃圾 网民批无逻辑：银行都无写不能抢劫

五一黄金周期间，有内地旅客于西贡咸田湾露营时因乱倒厨余，被渔护署人员票控罚款3,000元。当时其同行友人接受传媒访问时爆出「我觉得很可笑」、「我交钱不就行了」等言论，引发网民强烈不满，该名受访人士被网民称为「交钱哥」。早前小红书出现一个以「咸田湾5.1被采访人(没扔垃圾)」的帐号，首发文即表明自己是当日被采访人士，批评受访片段遭到「恶意剪辑、断章取义」，并控诉香港执法人员存在「双重标准」。帖文被网民在不同社交平台转载后，有关帖文已被删除。

指受访片段遭「掐头去尾」初衷只为新朋友维权

该「咸田湾5.1被采访人(没扔垃圾)」帐号，疑似是当日受访者「交钱哥」开设。在帖文中，「交钱哥」解释当日采访前的来龙去脉。帖文称记者拉著他进行采访，但最终播出的片段却是「掐头去尾」的恶意剪辑。他强调，自己当时的初衷只是为「新认识一天的朋友维权」而站出来理论，却因此遭到网民网暴，直言「被罚钱的没事都在喷我」。他又指，该重庆大三学生「04年（出生）涉世未深」，去之前也知道香港法律不一样、简单了解过。

网民质疑逻辑：银行都无写不能抢劫

不过其「千字文」似乎未能为自己「洗白」，不少网民认为是狡辩，质疑其逻辑站不住脚。有人反问「系咪佢屋企门口无禁垃圾嘅sign，大家就可以倒垃圾去佢屋企门口？」「即系银行无写不能抢劫，佢就可以入去抢？」「不知道强奸犯法是不是就可以奸完后免罪？」有网民看不过眼，嘲「做错事被人捉到都仲可以咁理直气壮，真系利害利害。」

22岁大学生仍「他只是个孩子」？

至于「交钱哥」称该大学生04年出生涉世未深，网民则更困惑，「所以22岁还『只是个孩子』未学识唔可以乱抛垃圾？」多名网民直呼「22岁仲小朋友？」「巨婴？」「最憎犯错就话年轻呀小朋友呀黎逃避错误，承认错误系一件咁大件事咩？」

有网民更笑言「佢朋友成22岁人都俾佢形容为小朋友同小孩，咁我39岁系咪少年？」直言「犯法就系犯法」、一定要负责，认为无知并非借口。

相关新闻：五一黄金周乱倒厨余被票控3000-内地客理直气壮交钱不就行了-议员促加强教育 | 星岛头条

批执法双标：外国人放狗便溺无人理

此外，帖文亦批评人员执法存在「双重标准」，声称当时沙滩上有「外国白人」带的狗只随地大小便，但他们（执法人员）不管，反而「抓住一个啥也不懂的小孩在没告知的情况下使劲罚」，形容开口闭口就是香港怎么、怎么样，形容执法人员「不够规范」，亦指执法人员未能用普通话正常沟通。他更直言「早就听说双标严重、百闻不如一见」，表示很失望、2号一早走了。他最后称「素质这东西别张口就来，高低立见」。

不过，事隔一日，其小红书的千字文已无法查看。小红书截图

澄清自己有带垃圾袋、并无弃置垃圾

他又解释，声称5月1日早上拼车前往麦理浩径东坝时，才结识该名被罚款的重庆大三学生，两人决定结伴同行，并于傍晚在事发地点扎营。他指出，同行学生在公共洗手间附近清理锅具时倒掉厨余，虽然承认其乱倒垃圾行为不对，但强调洗手间附近并无设「禁止倾倒」的标识。

不过，事隔一日，其小红书的千字文已无法查看，疑似被删去。