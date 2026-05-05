康健伙晖致拓社区健康 推动「早预防、早检测」 蔡加赞：盼建前瞻性医疗网

康健国际医疗集团（3886）与药企晖致香港今日（5日）签署合作备忘录，双方在「优质药物」、「公共健康教育」、「社区推广与活动」，以及「专业发展与医学更新」，四大方面结合专业与资源，提升公众对疾病的认识，鼓励市民关注健康，及早就医。康健亦宣布，为教师会会员推出痛症及心血管健康活动。此外，双方早前进行调查，深入了解上班族在痛症与心血管风险方面的现况，当中发现九成上班族出现肩颈痛，但大部分仍忍痛上班。

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引进高质药物 推公共健康教育

康健医疗及晖致香港于合作备忘录中订立多项重点内容，包括康健医疗将引进晖致香港旗下高品质品牌药品组合，确保稳定的药物供应；双方将合作开展免费公共健康教育计划，涵盖心血管疾病、癌症、糖尿病及慢性呼吸系统疾病等非传染性疾病（NCDs），提升公众对疾病预防与管理的认识。

内容还有联合举办线下推广活动及社区参与项目，包括健康筛查日、「早期检测」活动及问卷调查，推动「早预防、早检测、早治疗」的健康理念；以及晖致香港将透过研讨会、网上讲座及医学通讯，为康健医疗的医生及临床团队提供最新医学资讯、药物发展及临床试验结果。

蔡加赞：合作是对港人健康承诺

康健国际医疗集团主席兼行政总裁蔡加赞表示，是次合作不只是一份文件，亦是双方对香港市民健康的承诺。他指出，康健一直肩负推动社区健康的使命，今次与晖致结合双方专业医疗服务、药物支援及社区教育，为市民提供更全面、贴合需要的方案，未来希望建立更具前瞻性的医疗网络，逐步成为更完善的公共健康支援体系，为香港社区长远健康发展奠定基础。

向教师会会员提供专业医生咨询

康健医疗同时宣布，为新界校长会及香港幼儿教育人员协会会员，提供一次专业医生咨询，计划名额约100人，申请人需持有效教师会会员资格，并以「先到先得」方式确认。咨询范围包括痛症，如肩颈痛、腰背痛、关节痛、长期慢性痛症等，以及心血管健康，如血压偏高、心脏健康风险、家族病史、生活习惯相关风险等。

康健医疗营运总监陈振康指出，是次为教师提供支援属踏出一小步，未来视乎情况将提供更多服务，该集团的理念亦是衡量医疗成本后，为市民提供可负担的医疗费用，并乐见政府有大量资源顾及基层市民健康。

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