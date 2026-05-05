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内地女游客马场遗失卡包 凌晨致电马会极速寻回 赞「超强好心人」：感谢素未谋面的人奔走

社会
更新时间：11:20 2026-05-05 HKT
发布时间：11:20 2026-05-05 HKT

五一黄金周即将完结，访港的内地旅客陆续返回内地。 一名内地女游客在即将离港前夕(4日)，深夜发现装有通行证、身份证等所有重要财物的卡包遗失。然而，从凌晨1时拨出求助电话，到清晨3时44分收到确认回电，再到翌日早上顺利取回失物，整个寻找卡包的行动，让她深受震撼，并在社交平台发文盛赞：「太高效了，我的港！」

AI推断卡包或在马场遗失  深夜拨电话向马会求助

该名女游客在社交平台小红书发文，以「谢谢你们，超强好心人」为题，记述卡包失而复得的经过。在离港前夕的深夜，她发现装有通行证、身份证、银行卡的上卡包遗失，而翌日便要乘坐返回内地的航班。在绝望之际，她感到「全身鸡皮疙瘩都起来了」。她根据人工智能的推断，认为失物很可能遗留在沙田马场。

女游客抱著「死马当活马医」的心态，在周一的凌晨1时，拨通了香港赛马会的总会电话，并被转接至保安紧急专线。一名自称「李队」的职员以温和的粤语接听，在得知游客的普通话求助后，立即转换成略带生涩的「港普」耐心沟通，著她不要著急，并告知姓名，在反复确认姓名后。经联网查找，系统显示寻获相符的失物记录。李队长随即致电沙田马场作实地确认，并承诺会将卡包送往警署备案，明日她可以去警署取回卡包。

凌晨3:44回电告知失物已送警署

文章又提到，在凌晨3时44分，李队长的电话再次响起。他告知游客失物已送抵沙田警署，并提供了一组报案编码，以便她能快速领取。女游客在文中写道，当她连声道谢时，对方只是笑著说「没事的」。

警署严谨封存每件物品 纸币也编码完好归还

翌日早上，女游客来到沙田警署。在警官们快速高效的指引下，替她联系证物科，顺利取回了失物。她惊讶地发现，卡包内的每一件物品，包括纸币，都原封不动，并被单独用物证胶袋妥善封存，各有编码。在出示了各种证件照片并签字后，女游客拿著毫无损失的卡包站在了警局门口。

文末发文感谢：过程中没有任何一个人 责怪过我

女游客在文末写下了一连串的感受，她为香港的热线能被秒接、失物系统能联网查询、工作人员会为素未谋面的人奔走至凌晨、以及证物处理的严谨高效而感到震惊。她总结道：「过程中没有任何一个人，责怪过我」，并在文末中记下对每位人士的感谢，「谢谢沙田赛马场工作人员的配合，谢谢沙田警署警官，谢谢捡到卡包连里面纸币碰都没碰的每个好心人」。 
 

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