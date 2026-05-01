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五一黄金周｜运物局 : 已督导各营办商加强跨境服务 确保跨境交通畅顺

社会
更新时间：16:46 2026-05-01 HKT
发布时间：16:46 2026-05-01 HKT

内地五一黄金周假期展开，运输及物流局表示，已全方位做好公交部署，确保有充分运力接待旅客。港铁东铁线于4月30日至5月5日期间加强来往金钟至罗湖／落马洲站的列车服务，其中早上时段往落马洲站的班次将由约10分钟一班加密至约8分钟一班；广深港高铁香港段亦于4月30日至5月3日期间每日增加13对（即26班）来往西九龙站与福田站的班次，5月4日及5日亦会增加来往福田站及深圳北站的班次。运输署已督导各营办商加强跨境服务，确保跨境交通畅顺。

陈美宝于劳动节到港铁 iWMC 探访前线维修工友  为员工打气

运物局局长陈美宝于今日「五一」劳动节，应工联会邀请，联同立法会主席李慧琼，来到港铁「综合轮对维修中心」（iWMC），探访前线维修工友，为员工打气！

陈美宝一行参观了iWMC的4大维修工序及三大数码化系统。这个投资约3亿元兴建的中心，透过引入自动化机械臂、RFID无线射频辨识技术、数码化生产管理系统及安全联锁系统，实现了高度智慧化管理。

iWMC将原本约3至4个工作天的轮对维修更换时间，大幅缩短至约10小时，预计每年最高可处理1,500组轮对，效率提升高达8成！大部分工序如今只需工程人员遥距操作，不仅大幅减少体力劳动，更提升了整体工作安全。

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