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审计报告｜泳池救生员长期短缺 梁子颖指职级单一无晋升机会 促政府检讨职业架构

社会
更新时间：10:07 2026-04-30 HKT
发布时间：10:07 2026-04-30 HKT

新一份审计报告揭示，康文署辖下公众泳池存在多项问题，包括入场人数持续未达标、开支高达收入的9倍，以及泳季期间救生员短缺问题长期未见改善。立法会议员梁子颖建议，应检讨救生员的职业架构，优化泳池的人力配置模式，并审视目前偏低的入场费是否有调整空间。

梁子颖今早（30日）在电台节目中表示，关注救生员人手多年短缺的问题。他认为，核心症结在于救生员的职业前景缺乏保障：「现时入职的救生员只有单一职级，即使工作十年、二十年都只是这个职级。」这种缺乏晋升阶梯的制度，对救生员的生涯规划与职业前景构成重大限制，导致许多人在入职两三年后便选择离职。加上薪酬普遍偏低，未能与时并进，令问题雪上加霜。

建议灵活调配人手降低成本

近年，大型私人屋苑的会所泳池数目增加，提供更稳定的工作环境与较高的薪金，进一步加剧康文署在招聘季节性救生员时的困难。梁子颖将救生员与救护员作比较，认为两者同属救援工作，但救生员的职级仍停留在「技工」层面。他透露，救生员业界工会一直要求政府检讨职业架构，却未获正面回应，促请当局在此方面应多做工夫。

针对审计报告指出高达四成的泳池局部关闭率，梁子颖认为这不仅是人手不足，也与僵化的人力配置有关。他以自己九十年代担任季节性救生员的经验为例，指出泳池长久以来采用早、晚两更制的人手安排，但泳客流量在一天内分布并不平均。此外，两更制下包括救生员、清洁工及泳池经理等经营成本亦相对较高。

他建议，康文署可参考巴士等公共服务在繁忙时间的调配模式，于泳客较少的时段推行弹性上班或半更制度，将人力集中在真正有需求的高峰时段。他相信，透过灵活调配，可有效改善因人手不足而关闭泳池的情况。

检讨加价需平衡市民负担

审计报告亦披露泳池的财务状况。2024至2025年度，公众泳池总开支超过12亿元，但门票收入仅约1.4亿元，平均每名泳客的成本为101元。其中成本最高的是屯门仁爱堂游泳池，因入场人数偏低，每名泳客成本更高达760多元。

梁子颖坦言，从会计角度审视，营运情况确实不理想。他分析，仁爱堂游泳池受限于非标准泳池规格，无法用作训练或比赛，仅供娱乐用途，导致入场人数受限。他建议康文署检讨部分娱乐泳池的开放时间，在提升效率方面多下功夫，并考虑调整目前偏低的入场费以降低成本，但强调同时需顾及公众的负担能力。

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审计报告｜康文署泳池开支为收入9倍 平均每名泳客成本$101 按人口计只须26.2个游泳池
 

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