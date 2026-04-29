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粤车南下︱运物局：计划推出至今运作有序畅顺 拟逐步扩展至广东省其他城市

社会
更新时间：15:47 2026-04-29 HKT
发布时间：15:47 2026-04-29 HKT

「粤车南下」计划自去年底实施。立法会工程界议员卜国明提出书面质询，促政府交代会否在2026至2027年内分阶段增加名额，并提供具体时间表及考虑因素，并关注计划为本港旅游及消费带来的实际效益。运输及物流局局长陈美宝透露，截至今年3月底，已累计有超过3,500架粤车经港珠澳大桥入境香港。当局表示，计划推出至今整体运作有序畅顺，用家反应良好，正与粤方商讨有序增加每日100个的名额，并计划在实施半年后，将适用城市由现时4个扩展至广东省其他城市。

3个月发逾5000许可证 9成车留港一至两天

陈美宝回复指，「粤车南下」由去年12月9日接受申请至今年3月底，运输署共接获约6,300宗申请，发出超过5,000张电子许可证，录得超过3,500架次的预约出行。根据海关数据，在今年3月，约九成入境车辆在港逗留一至两天。

粤车南下︱3个月录逾3500宗出行预约 运输署：九成旅客留港一至两日

计划拟逐步扩展至广东省其他城市

陈美宝表示，政府会继续按确保安全、有效分流、完备配套和简便申请的策略，稳步增润「粤车南下」。在增润扩展计划时，当局会考虑口岸通关、道路交通及配套设施等因素。政府评估认为，现时口岸通关能力、道路承载力、停车位及充电桩供应等均足以应付，计划实施至今各区交通未有出现因粤车导致的挤塞，大部分内地司机在港驾驶时遵守香港道路规则，涉及「粤车南下」的零星违例情况已获处理或正在跟进中。

她透露，政府正与粤方持续检视和商讨有序增加名额，并计划在实施半年后，将计划由现时的广州、珠海、中山、江门四个城市，逐步扩展至广东省其他城市，以稳健可控的方式推进。

对于经济效益，当局认为「粤车南下」为内地旅客提供更灵活的出行选择，让崭新客群包括消费力更高的个人和家庭，自驾来港旅游、经商、出席展览或会议、使用专业服务和休闲饮食，让香港居民和百业受惠，亦为粤港企业合作开辟新的机会，加强两地之间的双边贸易和投资往来，带动本港经济增长，亦有助内地旅客更容易进入全球市场。

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