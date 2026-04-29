惩教用木棍捅羁留者肛门案 事主供称：我入医院真正原因系俾职员搞、攞棍捅我

时任二级惩教助理认3年前在壁屋惩教所连同其他羁留人士捅伤还押者，其上司及3名羁留人士否认伤人等罪一案今早区院续审。现年21岁男事主身体发抖地供称，在Boxing Day玩游戏时误将爽身粉撒在惩教助理身上后，遭惩教助理用地拖棍隔著内裤捅入肛门，形容他因疼痛倒地之际「见到地拖棍𠮶头有血有屎」，底裤亦遭捅穿染血，肛门的血滴在地上。事后遭惩教助理要求他谎称伤势源自「疴血」及自己用笔划伤，事主坦言当时又痛又晕，「唔应承佢又唔知佢会做啲咩」，直至出院后才向家人透露入院真正原因是「俾职员搞，攞棍捅我」。

事主供称玩游戏期间误将爽身粉撒在谭身上

现年21岁事主赵俙迪供称，案发时因伤人罪被还押在壁屋惩教所，早前在高等法院被判监6年。赵解释，除了与不认罪被告李梓睿是小学同学外，其余5名被告均在还押后才认识，即二级惩教助理谭力翀、一级惩教助理郭绍辉，以及羁留人士何力桓、李宇轩和林承蔚。赵形容与谭的关系属「职员同囚犯关系」，与其他羁留人士关系亦算熟络，没有积怨，林更是赵的同房。

赵忆述，2023年12月26日下午3时许，与本案6名被告在活动室玩游戏，输了游戏便会「俾人撒爽身粉」，惟游戏期间「谭力翀褪后一步撞到我只手，咁我就将爽身粉整到少少喺佢身度」。庭上播放闭路电视片段，显示谭随即用手指指向赵，然后在场的十多名羁留人士即向被告大量撒爽身粉。

依谭指示脱裤后遭人以地拖棍捅肛门至流血不止

赵身体发抖地称，谭及后用手指指向自己并「叫我出去」，谭在活动室外的楼梯间「问我系咪想整佢，我就答佢唔系，之后佢叫我除裤，话除咗条裤就轻擎啲」，赵随即按指示脱下裤子，惟谭用右手紧箍赵的后颈，并将赵扯到地上，赵呈跪下及臀部朝天的姿势，赵确认当时本案4名羁留人士亦在场。赵起初尝试用手推开谭，惟挣扎期间「感觉到有人捉住我只手」，由于左手及右手的手臂均被捉住，故「一直嗌救命」，形容声量「应该成栋都听到」。

赵透露，在挣扎期间听见「有人讲攞支棍出嚟」，赵形容该硬物是「地拖棍」，及后「好快就感觉到有硬物入咗我肛门」，过程大约30秒，「之后我feel到𠮶硬物出咗嚟，我就即刻转身，之后就训咗系地下到，起唔返身」，惟不记得遭人隔著内裤用棍抽插多少下肛门，但确认自己因疼痛而躺卧地上，「我见到地拖棍𠮶头有血有屎」，形容肛门的血「滴紧系地下」，「成条底裤都系血」，底裤亦遭捅穿。赵被问及施袭力度时，回应「应该都好大力，如果唔系我都唔会流晒血，做咗几次手术」。

4名被告否认藉公职作不当行为、有意图严重伤人等罪

不认罪被告依次为55岁退休一级惩教助理郭绍辉，以及3名羁留人士19岁李梓睿、19岁李宇轩及20岁林承蔚。郭绍辉否认藉公职作出不当行为罪，指他于2023年12月26日与2024年1月17日之间，无合理辩解或理由，故意作失当行为，即未能执行作为部门主管的职责、及未能举报惩教署二级惩教助理谭力翀袭击事主赵俙迪。

余下3名被告否认有意图而造成身体受严重伤害罪，指他们于2023年12月26日，在壁屋惩教所B座1楼B3-A活动室外楼梯，意图使事主赵俙迪身体受严重伤害，而非法及恶意伤害赵。

认罪被告33岁时任二级惩教助理谭力翀及20岁羁留人士何力桓，前日承认有意图而造成身体受严重伤害罪。谭力翀另承认串谋作出倾向并意图妨碍司法公正的作为罪。

案件编号：DCCC1096/2024

法庭记者：黄巧儿