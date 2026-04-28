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红山半岛74号屋业主僭建及占用官地 7项传票罪成 判罚款98万元

社会
更新时间：15:04 2026-04-28 HKT
发布时间：15:04 2026-04-28 HKT

港岛豪宅屋苑「红山半岛」于2023年9月黑雨下，出现山泥倾泻。富商陈天赐及其妻袁慧明藉公司Future Ocean Limited所持有的红山半岛74号屋僭建花园和平台等，及占用政府土地范围，被票控不合法在未批租土地上建造构筑物等7罪，经审讯后均罪成。裁判官郑润聪今于东区裁判法院判刑时，指案情非常严重，「完全漠视法纪及安全」，终判罚款共98万元。

被告Future Ocean Limited被地政总署票控1项不合法在未批租土地上建造构筑物罪，及被屋宇署检控6项明知而未事先获得建筑事务监督的书面批准及书面同意，便展开或进行建筑工程罪。

涉案独立屋业主之一陈天赐。资料图片
涉案独立屋业主之一陈天赐。资料图片
袁慧明与丈夫陈天赐透过公司Future Ocean Limited持有红山半岛74号屋。资料图片
袁慧明与丈夫陈天赐透过公司Future Ocean Limited持有红山半岛74号屋。资料图片

案件编号：ESS7753/2024、ESS20893-20898/2024
法庭记者：王仁昌

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