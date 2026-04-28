五一黄金周︱陆路口岸交通一文睇清！高铁香港段增26班列车 港铁/金巴/皇巴加强服务

五一黄金周将至，由政务司司长领导的节庆安排跨部门工作小组今日（28日）就内地劳动节黄金周期间（5月1至5日）的交通及公共运输安排，发放最新资讯。内地劳动节黄金周期间，运输署预计会有大量市民、访港旅客及跨境车辆使用各陆路口岸，呼吁跨境出行人士尽量使用公共交通工具往来香港和内地或澳门，及早计划行程，预留充裕交通时间。

五一黄金周︱港铁加强东铁线罗湖/落马洲站列车服务

署方已督导本地及跨境公共运输服务营办商，在内地劳动节黄金周期间加强服务，以方便本地市民和旅客出行，包括：

港铁将于4月30日至5月5日期间的不同时段，加强东铁线来往金钟至罗湖／落马洲站的列车服务；

广深港高铁香港段将于4月30日至5月3日期间，每日增加13对即26班来往香港西九龙及福田站的列车班次；于5月4及5日，每日增加一对来往香港西九龙及福田站，以及一对来往香港西九龙及深圳北站的班次；及于4月30日及5月5至7日，每日加开一对临时卧铺列车车次来往香港西九龙及北京西站；

增加港珠澳大桥穿梭巴士（金巴）的班次，有需要时可达最高峰平均约一分钟一班；

增加落马洲—皇岗过境穿梭巴士（皇巴）的班次，有需要时可达最高峰平均约两分钟一班；

增发跨境直通巴士配额以加强服务；及

连接各陆路口岸的本地专营巴士B线的班次亦会提升至高于一般周末的水平，相关营办商会预留车辆及人手应对乘客需求。

运输署吁考虑非繁忙时间出行

运输署预计，公共运输服务包括金巴及专营巴士B线的等候时间或会较长，乘客应考虑于非繁忙时间出行，在候车期间遵守秩序，并遵从现场警务人员及相关营办商职员的指示。计划乘坐跨境巴士的人士亦应提早预订车票。

透过港珠澳大桥前往珠海的使用者需注意，连接大桥珠海口岸人工岛及情侣南路的临时施工便桥已经停用，当局建议尽量使用公共交通工具，提早计划行程，预留充裕交通时间。珠海口岸及附近道路的交通亦可能受影响，请乘客耐心等待。

驾驶跨境私家车出入境人士请注意，落马洲管制站及深圳湾口岸亦会视乎现场交通情况，在内地劳动节黄金周期间或会实施特别交通安排，以便保障公共运输车辆畅顺地进入上述口岸，跨境私家车在车流高峰期或需较长的等候时间轮候通过口岸。驾驶人士请特别留意沿途可变信息显示屏及交通标志。如遇交通受阻，请保持忍让及遵从现场警务人员的指示。

至于港珠澳大桥，市民可透过运输署流动应用程式「香港出行易」或网页（hkemobility.gov.hk/tc/traffic-information/live/cctv），查阅大桥香港口岸出境及入境客车通关广场的交通快拍，亦可透过「港珠澳大桥珠海口岸」或「珠海发布」微信公众号内的「大桥口岸实时通关」服务（traffic-info.gzazhka.com:5015/#/），查阅大桥珠海口岸的车辆实时通关情况，以便及早计划行程。此外，运输署提醒驾驶人士于大桥主桥行驶时，应时刻遵照珠海当局实施的交通管控措施，除非获珠海市当局指示，否则车辆一律不可占用应急车道。

市民和旅客亦可透过保安局的一站式过关资讯平台「口岸通」（www.sb.gov.hk/chi/bwt/status.html?type=outbound）或「香港出行易」，更便捷地取得各陆路口岸的最新资讯。当中，运输署会提供金巴、皇巴及港铁服务情况及轮候时间。市民请留意电台、电视台、运输署网页（www.td.gov.hk）及「香港出行易」发放的最新交通消息。

运输署紧急事故交通协调中心24小时运作，密切监察全港各区、口岸和主要车站的交通情况和公共运输服务，适时采取措施，应对服务需求。节庆安排跨部门工作小组负责全面统筹并督导各政府部门有关内地劳动节黄金周期间接待访港旅客的预备工作，以及加强资讯发布，方便市民及旅客按最新情况规划行程。