AI机械人时代︱机械狗通街走 「铁犬」散步藏安全隐患 大律师拆解检控难度︱新闻追击

AI机械人时代来临，本港政商界陆续引进机械人工作，民间亦有人「饲养」机械狗，但上月澳门有老妇疑遭机械人惊吓，更有本港资讯科技专家曾遭机械人踩中脚剧痛，引起机械人安全忧虑。有大律师表示，若机械狗误伤途人，主人有法律责任，但若机械人在无人操控下伤人，或难检控，政府应尽早就机械人立法作公众咨询。政府指出，医疗和建造业的机械人有相关部门规管，强调只靠单一法例难以全面应对AI发展，律政司司长已成立跨部门小组，以检视法律不足之处。

将军澳男子放「机械狗」 单车友驻足看险撞车

食环署、水务署和房委会等多个部门已引入机械人辅助工作，亦有商场和物管业引入接待或保安机械人，《星岛》记者在本港及内地的网购平台，均发现有各款AI机械人和机械狗，价格由100多元到20多万元不等；近期亦有越来越多市民带着四肢行走的机械狗在街道上「放狗」，记者早前亦在将军澳拍摄到男子带同机械爱犬闲逛，引起途人侧目，甚至有骑单车男子刹车停下观看，几乎遭驶至的单车碰撞。

不少网民亦对此深入讨论，指机械狗在繁忙街道出现，或会造成安全隐患，亦有网民担心设有录像镜头的机械狗会收集个人资料，甚或拍摄到女士裙底。

方保侨曾被机械人踩：似锤仔揼落嚟

香港资讯科技商会荣誉会长方保侨表示，机械人确具伤害性，他过往曾被失却平衡的机械人踩中脚部，「好似锤仔揼落嚟」，同意需及早立法规管，厘清机械人意外伤人的责任。他认为，监管机械人或需考虑功率、速度、自主能力等，以分级制规管。

陆伟雄：操控者匿名增调查难度

大律师陆伟雄表示，机械狗误伤途人，通常涉及民事赔偿责任，机械狗即使有人工智能，倘物主在场操控，法律上也有责任，但担心机械人在无人操控下伤害他人或犯罪，恐难以检控，「危险驾驶要证明到有不小心情节，没有司机，就可能有法律真空。」

他续指，即使有人操控机械人，亦可能因操控者匿名或身处其他地方，造成调查困难，故此政府应尽早就机械人立法作公众咨询。

法律界立法会议员陈晓峰表示，若机械人造成意外，责任需视乎操控者、程式设计者和生产商的角色。他又指，跨境网购机械人须符合香港电器安全标准，但跨境追究存在难度。不过，他认为政府不应过份规管人工智能，应以推动科技发展为前提，平衡安全与发展。

即睇各地规管机械人法例

创新科技及工业局回复指，香港现时虽未有专门法例规范机械人应用，但相关项目须遵守适用于不同界别或场景的现行法规，举例医疗应用的机械人和建造业机械人分别受衞生署和发展局规管，而香港现有多项法律原则上适用于网络世界，涵盖个人资料保护、版权及AI相关罪行。

当局又指，单靠单一法例难以全面应对AI发展，律政司司长已成立跨部门工作小组，检视现行法律的漏洞或不足之处，政府数字政策办公室亦已制订并发布《人工智能道德框架》及《生成式人工智能技术及应用指引》，为开发及应用AI技术的项目提供指引。

欧盟在2024年8月实施《人工智能法》，是全球首部涵盖所有人工智能应用的全面法例，按风险为本，禁止被评估为具有不可接受风险的人工智能系统，允许具有较高风险的系统在接受干预和监督下运行，以及规管通用人工智能。

相对欧盟法例相对严格，日本上月生效的《人工智慧相关技术研究开发及应用推动法》 仅属于「软性法规」，不设置任何罚则，法律订明政府有义务制定AI相关技术研究开发和应用推动的基本计划，而当AI被不正当利用而侵害国民权益时，国家有权进行非强制性的调查。

南韩今年1月落实《AI基本法》，要求企业在核能安全、交通运输和医疗保健等领域使用的人工智能具备人类监督，若AI生成内容与现实难以区分，则必须清楚标明。

中国今年2月公布《人形机器人与具身智能标准体系（2026版）》，覆盖人形机器人全产业链等。

记者：何姵妤、曾伟龙