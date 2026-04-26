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五一黄金周︱4.30公众地方禁管有另类吸烟产品 议员忧影响旅客来港意欲 衞生署称不担心

社会
更新时间：10:26 2026-04-26 HKT
发布时间：10:26 2026-04-26 HKT

政府将于4月30日起实施新法例，任何人在公众地方管有电子烟、加热烟等另类吸烟产品，即属违法。衞生署署长林文健医生强调，新法例对旅客及市民一视同仁，违者将不作警告直接执法，定额罚款为港币3,000元。林文健相信，「旅客不会为了吸食另类烟草产品或者吸烟而来港旅游」，所以措施不会影响旅客来港意欲，并有信心能进一步降低本港的吸烟率。

烟雾亦有二手烟效果损健康

林文健今早（26日）在电台节目表示，由周四起，所有市民及旅客均不得在公众地方管有指明另类吸烟产品，包括电子烟弹、烟油、加热烟及草本烟。如管有少量相关产品，会被定额罚款3000元；如管有多于一定数量，最高可罚款5万元及监禁6个月。推行此政策的主要目的，是保障市民健康。他指这些另类吸烟产品含有尼古丁及其他有害物质，其产生的烟雾亦也有二手烟的效果，会对人体造成伤害。」他补充，政府早于2022年已立法禁止入口、制造和销售另类吸烟产品，是次修例是将法例进一步完善。

跨部门合作加强口岸宣传

对于有立法会议员担心新法例会影响旅客来港，林文健表示并不担心，并指出五一黄金周的旅客数字从预订酒店等数字来看，预料仍很火热。他强调：「相信旅客不会为了吸食另类烟草产品而来港旅游。」不觉得这个新措施会有特别影响。

他指，为确保旅客知悉新规定，当局已采取跨部门合作，在机场及各陆路口岸等入境地点，透过大型广告板、派发传单等方式加强宣传。当局亦与内地媒体合作，包括中央电视台，合作宣传新法例，同时已将相关资讯发放给旅游业界，让他们提早将资讯通知旅客。

邵家辉：应反问「旅客会否因禁令而拒绝来港」

立法会批发及零售界议员邵家辉指，署长的说法应该再清楚一些，的确旅客不会为了吸食某些烟草产品来港旅游，但应该问旅客「会否因为禁绝了某些吸烟产品而拒绝来港」，若其他地区吸引力与香港接近，禁止另类烟草产品会否成为关键影响因素。「正如旅客也不会为了食饭来香港，但如果香港没有饭食，他们还会不会来港呢？」

他又指，应更深一步分析另类烟草产品的使用者，其消费模式如何。政府近年标榜要搞好香港夜经济，而这类烟草产品用家，正正是消费力较强、最愿意在晚上外出消遣的人，若香港完全禁止，他们最终只会流向邻近地区。

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