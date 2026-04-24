马会支持隋唐辉煌文明展 弘扬中华历史文化

隋代和唐代可谓中国最辉煌的一段历史时期之一。市民如欲亲身感受两个朝代的黄金盛世， 并且认识国家历史和文化的发展脉络，可以由明日( 25日 )至 8月 24日于香港历史博物馆参观「香港赛马会呈献系列：长安万象 — 陕西隋唐文明展」。展览由香港赛马会慈善信托基金独家赞助。

展览开幕礼今日（24日）举行，出席的主礼嘉宾包括文化体育及旅游局局长罗淑佩、外交部驻港特派员公署副特派员花有、 陕西省文物局副局长王润录、中联办宣传文体部副部长林枬、香港赛马会副主席黄嘉纯、「宪法和基本法推广督导委员会」辖下「爱国主义教育工作小组」委员彭韵僖、署理康乐及文化事务署署长谭美儿，以及香港历史博物馆总馆长何惠仪。

自2012年起，马会与康乐及文化事务署共同筹划「香港赛马会呈献系列」。马会副主席黄嘉纯表示：「马会多年来通过『香港赛马会呈献系列』，大力支持高质量的世界级展览及艺文节目，推动香港的艺术、文化和保育发展，吸引旅客体验中华文化的独特魅力，助力香港建设成为中外文化艺术交流中心。马会作为爱国爱港的马匹运动机构，将继续发挥香港所长，致力服务国家所需，建设更美好的社会。」

唐朝获誉为中国历史上的黄金时代，既承袭隋代的雄才伟略，亦有赖魏晋南北朝以来的民族融合成果。本次展览以魏晋南北朝的历史背景为切入点，突显隋代的奋发开创，继而全面呈现大唐时期积极开放、乐观自信的国家风貌。展览将展出逾165件（套）来自陕西及香港的珍藏，其中包括18件（套）国家一级文物。展览亦精选香港出土的相关展品，展现当时香港在商贸及军事上的重要角色。

另外，适逢丙午马年，展览特设马文化主题内容，包括与马球、舞马、狩猎、出行骑乘、战马相涉的唐代陶俑、马具和马饰等珍贵的历史文物。教育互动区则透过沉浸式虚拟实境及扩增实境体验，重现唐代壁画中的马术及马球场景，生动演绎唐代骑马文化。展览亦提供免费团体导赏服务予学校、慈善团体及非牟利机构，以加强教育及社区参与。

一如其他由马会捐助的慈善项目，马会对「香港赛马会呈献系列」的支持，有赖其独特的综合营运模式，把赛马及有节制体育博彩收入，转化成税款、慈善捐款及就业机会，贡献香港。

本次展览亦是马会马年系列活动重点项目之一。马年对香港及马会而言都别具意义。马匹结合优雅与力量，象征热情、活力及跃动，与香港「我做得到」的精神不谋而合。赛马不仅深深植根于社区，是广受欢迎的体育活动，成为「一国两制」下香港繁荣稳定的标记。

马会与市民一起「同心同步同进，驰骋精彩马年」，并推出横跨全年的马年系列活动，彰显人马之间的非凡合作，透过一系列世界级赛马盛事、马术比赛，以及涵盖文化、体育及亲子元素的丰富活动，让全城共庆同欢，推动香港旅游，并促进马匹运动和体育发展。重点之一是马会广州从化马场将于今年10月底开始进行常规速度赛事及一系列马匹主题文体旅活动，标志著马会支持粤港澳大湾区、乃至国家的马产业发展，迈进新里程。有关马年系列活动详情可浏览 https://hkjc.com/YOTH。