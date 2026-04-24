Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马会支持隋唐辉煌文明展 弘扬中华历史文化

社会
更新时间：22:56 2026-04-24 HKT
发布时间：22:56 2026-04-24 HKT

隋代和唐代可谓中国最辉煌的一段历史时期之一。市民如欲亲身感受两个朝代的黄金盛世， 并且认识国家历史和文化的发展脉络，可以由明日( 25日 )至 8月 24日于香港历史博物馆参观「香港赛马会呈献系列：长安万象 — 陕西隋唐文明展」。展览由香港赛马会慈善信托基金独家赞助。

展览开幕礼今日（24日）举行，出席的主礼嘉宾包括文化体育及旅游局局长罗淑佩、外交部驻港特派员公署副特派员花有、 陕西省文物局副局长王润录、中联办宣传文体部副部长林枬、香港赛马会副主席黄嘉纯、「宪法和基本法推广督导委员会」辖下「爱国主义教育工作小组」委员彭韵僖、署理康乐及文化事务署署长谭美儿，以及香港历史博物馆总馆长何惠仪。

自2012年起，马会与康乐及文化事务署共同筹划「香港赛马会呈献系列」。马会副主席黄嘉纯表示：「马会多年来通过『香港赛马会呈献系列』，大力支持高质量的世界级展览及艺文节目，推动香港的艺术、文化和保育发展，吸引旅客体验中华文化的独特魅力，助力香港建设成为中外文化艺术交流中心。马会作为爱国爱港的马匹运动机构，将继续发挥香港所长，致力服务国家所需，建设更美好的社会。」

唐朝获誉为中国历史上的黄金时代，既承袭隋代的雄才伟略，亦有赖魏晋南北朝以来的民族融合成果。本次展览以魏晋南北朝的历史背景为切入点，突显隋代的奋发开创，继而全面呈现大唐时期积极开放、乐观自信的国家风貌。展览将展出逾165件（套）来自陕西及香港的珍藏，其中包括18件（套）国家一级文物。展览亦精选香港出土的相关展品，展现当时香港在商贸及军事上的重要角色。

另外，适逢丙午马年，展览特设马文化主题内容，包括与马球、舞马、狩猎、出行骑乘、战马相涉的唐代陶俑、马具和马饰等珍贵的历史文物。教育互动区则透过沉浸式虚拟实境及扩增实境体验，重现唐代壁画中的马术及马球场景，生动演绎唐代骑马文化。展览亦提供免费团体导赏服务予学校、慈善团体及非牟利机构，以加强教育及社区参与。

一如其他由马会捐助的慈善项目，马会对「香港赛马会呈献系列」的支持，有赖其独特的综合营运模式，把赛马及有节制体育博彩收入，转化成税款、慈善捐款及就业机会，贡献香港。

本次展览亦是马会马年系列活动重点项目之一。马年对香港及马会而言都别具意义。马匹结合优雅与力量，象征热情、活力及跃动，与香港「我做得到」的精神不谋而合。赛马不仅深深植根于社区，是广受欢迎的体育活动，成为「一国两制」下香港繁荣稳定的标记。

马会与市民一起「同心同步同进，驰骋精彩马年」，并推出横跨全年的马年系列活动，彰显人马之间的非凡合作，透过一系列世界级赛马盛事、马术比赛，以及涵盖文化、体育及亲子元素的丰富活动，让全城共庆同欢，推动香港旅游，并促进马匹运动和体育发展。重点之一是马会广州从化马场将于今年10月底开始进行常规速度赛事及一系列马匹主题文体旅活动，标志著马会支持粤港澳大湾区、乃至国家的马产业发展，迈进新里程。有关马年系列活动详情可浏览 https://hkjc.com/YOTH

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
施明离世掀李氏家族内斗  九龙塘祖屋「涵碧别墅」价值曝光  豪宅曾成杨思琦分手导火线？
施明离世掀李氏家族内斗  九龙塘祖屋「涵碧别墅」价值曝光  豪宅曾成杨思琦分手导火线？
影视圈
6小时前
旺角利苑酒家突结业！开业46年曾获米芝莲二星殊荣 员工愕然：明明好生意......
旺角利苑酒家突结业！开业46年曾获米芝莲二星殊荣 员工愕然：明明好生意......
饮食
12小时前
李泳豪不满老婆被李泳汉针对？施明丧礼前突公开2022年婚礼片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
李泳豪不满老婆被李泳汉针对？施明丧礼前突公开2022年婚礼片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
影视圈
9小时前
港式西餐厅「椰林阁」东山再起！逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
「椰林阁」东山再起？逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
饮食
5小时前
涉于红山半岛单位内袭击妻子 男子否认袭击罪 妻供称遭辱骂「屋邨妹」及拳打头部
01:47
男子涉于红山半岛寓所袭妻 妻供称夫遭银行解雇情绪暴躁 对其辱骂「屋邨妹」及拳打头部
社会
10小时前
30出头夫妇拥26物业 年收租逾250万 三年半狂扫低水盘 极致悭家拒买自住楼
30出头夫妇拥26物业 年收租逾250万 三年半狂扫低水盘 极致悭家拒买自住楼
海外置业
10小时前
将军澳婆婆疑堕电骗案 ATM前开视像电话按指示过数 街坊合力及时制止 骗徒5字哀嚎无补于事｜Juicy叮
将军澳婆婆疑堕电骗案 ATM前开视像电话按指示过数 街坊合力及时制止 骗徒5字哀嚎无补于事｜Juicy叮
时事热话
8小时前
陈小春被爆「塞纸条」撩名模上房  「反派男神」兰桂坊约炮失威  被嫌年纪大「吃不下」
陈小春被爆「塞纸条」撩名模上房  「反派男神」兰桂坊约炮失威  被嫌年纪大「吃不下」
影视圈
14小时前
正义女神丨番外篇再证佘诗曼超强吸金力 带挈两个星二代契仔揾真银 陈山聪「搲捞」输畀囝囝？
正义女神丨番外篇再证佘诗曼超强吸金力 带挈两个星二代契仔揾真银 陈山聪「搲捞」输畀囝囝？
影视圈
7小时前
施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底  大仔老婆严佩钰设灵火葬表现大不同  Agnes点解受大伯针对？
施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底  大仔老婆严佩钰设灵火葬表现大不同  Agnes点解受大伯针对？
影视圈
2026-04-23 17:11 HKT