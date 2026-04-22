女会计经理亏空公款近6350万元 认7盗窃罪判囚8年 赃款全用于租楼旅行医药费 官斥有预谋犯案

月薪2万多的46岁时任建筑材料公司女会计经理，6年间利用职务之便亏空公款近6350万元，今于高等法院承认7项盗窃罪。暂委法官李颂然判刑时指，女被告严重违反雇主信任，有计划地长期滥用职权，盗取公司资产用作支付一家人医药费过百万元、供子女留学、多次到外国旅行，以及每月3.5万元租金。辩方指，被告自还押后出现焦虑及抑郁症状，表明被告无力还款予公司，现正申请破产。李官考虑到涉案金额庞大，被告承诺还钱但未能履行，最终仅接纳其认罪可获三分之一刑期扣减，综合7罪共囚8年。

被告向东主谎称公司大笔款项已作定期存款

案情指，利泰建筑材料有限公司（Sanitus Building Materials Limited ）1991年由叶锦添创立，主要业务为向地产发展商供应建筑材料，亦约在2000年于汇丰银行开设公司帐户，以供公司日常运作。公司帐户约在2010年启用电子银行服务，五个保安编码器由会计部及其他部门员工保管，而员工透过电子银行进行转帐时，必须同时输入两组各一个保安编码器的密码，惟叶锦添没有规管员工如何存放保安编码器。

女被告李翠英自2016年8月起受雇于利泰，任职会计经理，主责所有会计及薪酬事务。利泰前销售统筹2023年被解雇后，把公司保安编码器留在其座位的未上锁抽屉内。利泰在2023年中以1350万元出售办公室后回租，被告建议老板叶锦添将款项存入定期存款以赚取利息。叶在2023年尾发现公司没有足够资金支付货款，被告经查问下指大笔款项已作定期存款，叶便要求被告取消定期存款以维持现金流，被告称需更多时间与银行商讨可否豁免取消定期存款的罚款，其后被告便失去联络。

被告承认挪用公司2千万惟遭揭发实际涉款6300万

被告2023年12月8日透过微信向老板叶锦添承认已挪用公司1500至2000万元供个人使用，另承诺先归还300万元予公司。叶锦添劝说她继续留任工作，承诺日后归还款项及利息，他便不向警方报案。被告遂承认她趁公司前销售统筹下班及离职后，从其座位取得保安编码器并进行银行转帐，她承认已挪用逾2000万元用作子女教育及个人公司业务发展，被告向老板提议她先归还350万元予叶锦添。

被告在2023年12月11日重回公司工作，采购经理知悉被告亏空公款后，建议趁她下班时复制其电脑纪录，惟发现被告桌上电脑的硬碟已被移除，公司遂报警处理。被告被揭发在2017年至2023年逾6年间，7度挪用公司资金，涉款逾6300万元。被告的犯案手法包括：透过找换店故意汇出更高款项到中国帐户后来赚取差额，以解决客户发票问题的虚假借口转帐，利用公司资金支付其租金、一家医疗费用、购买英国和日本等地的旅游套票及保险等。

被告在2023年12月20日被捕，警诫下称她已破产，她与前夫、儿子及女儿同住，一家四口以朋友名义租用月租35,000元的单位。她承认取用公司保安编码器及透过找换店进行未经授权的银行转帐，以解决个人资金需要，支付租金、儿子留学费用、家人的医疗或手术费用及日常杂费等。

案件编号：HCCC336/2025

法庭记者：刘晓曦