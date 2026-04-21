宏福苑听证会︱开「生口」存职安健与消防冲突 劳工处：政策层面上非必要

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（21日）举行第16场听证会。劳工处代表作供时表示，「生口」有其职安健用途，做法无违反劳工处法例，但并非政策上的必要设置，其设立须经严谨风险评估。惟委员会主席陆启康指，此举虽保障工人，却会导致浓烟攻入大厦，导致居民难以逃生。

劳工处职安主任：「生口」有助工人逃生 前线认为有需要

劳工处高级分区职业安全主任 （行动科）（新界东及观塘区）李万邦作供时指，「生口」可以让工人逃生，而在后楼梯开「生口」并不违反劳工处法例，工作守则亦不容许工人爬棚，因为具有危险性，过程中有机会从高处堕下。代表独立委员会的大律师李澍桓质疑，「生口」导致浓烟攻入大厦，如按照李万邦的说法，是否每层都开「生口」。李万邦表示，开「生口」没有干犯劳工处法例，但可能干犯其他法律，而据劳工处理解，不应长距离爬棚，指棚架距离约70至80厘米，一般上落楼层有斜梯，或有密集的竹。

劳工处总职业安全主任（行动）袁子诺则指，前线同事认为「生口」有需要，但政策层面上没有必要性，因为「生口」的功能是出入棚架，但其实有很多方法。他强调，「生口」有其安全用途，但位置、大小、数量是由承建商作风险评估，「不是找个就位的地方做生口」，因为涉及大厦结构问题，需要咨询顾问公司及政府。

他又指，若不抵触住客安全的「生口」，劳工处一般不会反对，但公众的走火梯，不是建筑地盘范围，考虑走火通道是工作地点，而非整个位置。李澍桓指，问题有需要待专家证人厘清。

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陆启康：居民安全与工人利益存冲突

陆启康称，开「生口」让烟从楼外攻入大厦范围内，令居民难以逃生，带出很大问题，工人与居民利益有很大冲突。他形容，今日带出「生口」这个「刺激」题目，指开「生口」本身在职安健上是没有问题，因为工人上落有风险，不应爬棚。

陈健波则指，今日解答「生口」可长期使用是有职安健原因，但同时有消防危险，劳工处应思考中间落墨的方法，例如「生口」需防火、可以关闭等。李万邦指，开「生口」形式可以改良，例如是「铰剪梯」。

陆启康提议，可考虑做外墙升降机，若未能解决「生口」问题会构成危险，强调须保障工人和居民安全。他感谢证人提供新的观点，指「开生口我哋以为所有因素可能一致」，但从工人工作安全，与住户居住两个角度而言会有所冲突」。他强调，「无论做法是否常见，我们都希望提出任何必要的改善，以令工程更安全。」

记者：黄子龙、曾伟龙

摄影：苏正谦