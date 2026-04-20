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宏福苑执拾︱卓永兴：全日264人上楼 平均进出时间1小时44分钟 收11宗求警协助

社会
更新时间：19:18 2026-04-20 HKT
发布时间：18:45 2026-04-20 HKT

大埔宏福苑七幢受火楼宇居民今日（4月20日）起至5月4日分批返回单位执拾。政务司副司长卓永兴今早到场视察上楼安排的准备情况。卓永兴傍晚联同大埔警区指挥官江永祥、大埔民政事务专员钟慧婷和社会福利署大埔及北区福利专员冯曼瑜在大埔广福社区会堂会见传媒，总结首日上楼安排的情况。

卓永兴表示，今日开放宏新阁10个楼层供居民执拾，秩序良好，整体运作大致畅顺，上下午两节上楼均在指定时间内完成。经「一户一社工」登记在今日上楼的人数为78户、267人，而到场的有77户、264人。所有居民上楼时间平均为1小时44分钟，最短的只有14分钟，而最长的有3小时25分钟，两成人逗留不足一小时。

上落楼次数方面，14户27人上楼多于一次，有两户上下楼4次。警方录得11宗求警协助个案。

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