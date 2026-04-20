宏福苑执拾︱卓永兴：全日264人上楼一户缺席 平均进出时间1小时44分 共收11宗求警协助

大埔宏福苑七幢受火楼宇的居民今日( 20日 )起分批获安排返回单位执拾，政务司副司长卓永兴今日傍晚见记者时作出总结，形容今日运作大致畅顺，惟有一名市民因身体不适寻求协助。警方代表表示，今日一共接获11宗居民怀疑有财物遗失的求助个案。

实际上楼住户有77户共264人 一户3人缺席

卓永兴表示，今日开放宏新阁10个楼层，上楼秩序良好，运作大致畅顺，上午下午两次上楼都在指定时间内完成。今日登记上楼的有78户，一共267人，实际上楼的住户有77户共264人。今日上楼的住户进出大厦平均时间是1小时44分钟，最短14分钟，最长3小时25分钟，大概有两成住户在大厦里面逗留不足一小时。有14户一共27人不止一次上落大厦，其中12户共24人多走了一次，2户一共3人多走三次，最高纪录是上落四次。今日一共接获11宗居民求警协助个案，另有一名市民因为身体不适寻求协助。

今日共接11宗求警协助 3宗警方会积极跟进

警方表示，今日一共接获11宗求警协助，居民可能怀疑有财物遗失，包括电脑、饰物等，警方即时协助搜查，其中4宗个案成功寻回失物，另外4宗因单位损坏比较严重，调查后居民相信财物可能被焚毁，余下3宗个案警方会积极跟进。警方代表表示，有时住户也未必记得财物摆放位置，也不确定具体数量多少，警方会继续跟进，看看居民是否能够提供具体资料方便警方作出积极跟进。

记者提及今日有居民不舒服是否和上楼安排有关，未来是否会调整安排。卓永兴认为安排没有问题，已有给予居民弹性，指居民应衡量自己需要和身体状况。他表示，不太清楚居民不适是否和上落安排有关，但据他了解，有一位年逾70的长者下楼时有些喘气不适，即时获安排送院，送院时清醒，现在已经出院。

上装备区会做两项优化

记者问及未来开放较高楼层时是否有更多弹性安排空间，比如允许多些后备人数轮候上楼。卓永兴表示，现在居民已是由自己决定有谁上楼，如果居民觉得需要上落多几次，可找比较健壮年轻的人上楼。他表示，当局容许居民因应情况换人上楼，上楼之前都可以换人，但上楼之后要换人在操作上「比较复杂」。

考虑到未来几日或会下雨，卓永兴表示上装备区会做两项优化，第一，有见市民今日上安全装备时有些挤迫，因此会扩大加设桌椅；第二，也会加设帐篷，在下雨时作遮挡。

记者：周育莹

摄影 : 陈浩元

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