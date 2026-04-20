电单车泊车位火烧31辆铁骑 的士司机认纵火候惩 称屡因坐驾遭移离泊车位收罚单愤而犯案

夜更的士司机因电单车被他人移离泊车位而收罚单，一时气愤在观塘点燃占用了自己车位的电单车上覆盖的布，惟火势波及邻近的30多部电单车及私家车等，损失价值约92万元。的士司机今早在荃湾裁判法院（暂区域法院）承认纵火罪，辩方求情指被告的电单车并非首次遭他人移离，更因此面对超过10张罚单，深感愤怒的情况下鲁莽地犯下本案。法官林嘉欣直言，被告确实面对不公平的事件，惟控方回应被告只能寻求警方协助。林官将案件押后至5月15日判刑，期间被告还押候惩。

因电单车屡遭移离合法泊车位收罚单愤而纵火

案发时47岁被告邓柏麟，报称夜更的士司机，被控纵火罪。控罪指被告于2024年12月29日，在香港观塘有康街79号附近电单车停车位，无合法辩解而用火摧毁或损坏属于他人的财产，即31部电单车、一部私家车及容凤书纪念中心的外墙，意图损坏该财产或罔顾该财产是否会被损坏。

林官关注起火的意图时，辩方回应指案发时被告是夜更的士司机，平时亦会自行驾驶电单车，并将电单车停泊在案发地的合法泊车位。惟被告当日将近下班之际，经过泊车位时却发现自己的电单车被移离合法泊车位，原本的位置被另一辆电单车取代，自己的电单车则因被移到非法泊车位而收到罚单。

辩方续指，被告的电单车并非首次被移开，并因此面对超过10张罚单，导致再见此情况时深感愤怒，在鲁莽的情况下干犯本案。辩方补充，被告的电单车当时亦停泊在案发地，被告纵火时没有想清楚自己的电单车亦有机会被火势波及，在愤怒的情况下犯案。

官关注不公情况 控方：应寻求警方协助

林官直言，被告确实面对了不公平的事件，林官向控方查问，若被告的电单车遭他人移离导致面对罚单，被告可采取什么情况保障自己，控方则回应寻求警方协助。

辩方求情指，被告已深感悔意，明白其举动是鲁莽，惟被告没有意图损毁街道上所有的车辆。辩方续称，起火时间是凌晨时分，街道没有任何人，亦非在室内纵火，造成的风险较同类案件低，被告亦没有刑事定罪纪录，是次案件属单一事件，望法庭轻判。

案情指，案发当日上午4时许，消防接报指观塘有康街的电单车泊车位起火，火势波及31部电单车、一部Tesla私家车及容凤书纪念中心的外墙，损毁财产的价值约92万元。附近的行车纪录仪拍摄到，被告驾驶的士前往案发地下车，其后折返的士驶离现场，泊车位随即起火。经警方调查后发现，被告用打火机点燃覆盖电单车的布而导致起火。

案件编号：DCCC525/2025

法庭记者：黄巧儿