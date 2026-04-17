多图．七榄｜球迷奇装异服入场为爱队打气  游客大赞启德主场馆达一流水平

香港国际七人榄球赛今（17日）起一连三日在启德体育园主场馆举行。适逢赛事50周年，尽管今日天气不稳，但主场馆提前关闭天幕，场内炽热气氛有增无减，不少球迷盛装打扮、奇装异服入场为爱队打气。香港女子队率先在首日赛事迎战丹麦队。港队一度落后0:14，不过在全场澎湃的「香港」、「Hong Kong」欢呼声打气下，港队未有放弃，最终扳平比分与丹麦队握手言和，掀起全场高潮。

园方启动人流管制措施 观众往5楼观赛区欣赏赛事

至晚上近8时园方指由于启德主场馆二楼观赛区人流较为集中，园方已按既定安排启动人流管制措施。观众可前往五楼观赛区继续欣赏精彩赛事，感受同样热烈的比赛气氛。启德体育园将持续密切监察现场情况，并与主办单位保持紧密沟通，适时作出相应安排，以确保场内秩序良好及观众安全。感谢各位观众的理解与配合。

游客大赞启德主场馆达一流水平

爱尔兰游客Stephen表示，看好斐济队表现，「他们的球员可能是最顶尖。如果在他们和新西兰之间选一，肯定是斐济最强。」他又赞叹，启德主场馆各方面都达一流水平，「这里的人，这座城市，一切一切都太棒，所以我们打算喝一两杯啤酒。」

游客Ja表示，自己是斐济人，因此穿上斐济服饰，入场支持斐济队。他说今次是第三次来港观看七榄赛事，很享受现场气氛，「香港就是香港，气氛很棒」。泰国游客Nace与朋友扮成「香蕉人」，入场支持斐济队，希望传递爱、停止仇恨的信息。他认为，现场气氛很好。

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本地球迷首度入场 庆幸关闭天幕作赛

港人罗先生表示，今日首次入场观看七榄赛事，庆幸主场馆关上天幕作赛，「我本身以为是户外，担心球员会湿透，但原来天幕全都关上，非常好。」他又说，场内有很多外国人，带动现场情绪高涨；而自己会同时支持港队和中国队，「希望两队带到好表现给球迷。」

记者：萧博禧

摄影：汪旭峰、何家豪