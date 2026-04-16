网约车牌照数量较的士多？运物局：考虑乘客体验 八达通将推的士车队Call车平台

立法会去年通过法例，正式合法化和规范化网约车服务。保险界陈沛良今早（16日）在立法会财委会上关注，未来网约车牌照数量会否参考其他地区的比例，较的士牌照多。运输及物流局重申会考虑不同因素，包括香港九成市民以公共交通出行为主，而最重要考量是乘客的出行体验。

深圳的士及网约车比较 1：5.9

陈沛良表示，现时本港现时18,163辆的士牌照，而参考内地和其他国际城市的经验，网约车的数目往往是的士的几倍以上，例如上海1部的士对2.6部网约车，深圳则为1：5.9、新加坡为1：4.5，澳洲坎培拉的比例就更加高，为1：12.5。他关注政府于年底发牌时，数量的考虑标准和因素，如何满足乘客的出行体验及运力需求。

议员促设时间表检讨的士车队成效

运输及物流局局长陈美宝重申，推动网约车合法化的初心不变，仍然是要保障市民安全及多元出行选择，又称网约车已是大势所趋，内地及其他地区对网约车的需求都是不断上升，游客都习惯了用网约车，如来到香港发现没有的话，会影响香港作为国际大都市的声誉。

她续称，鉴于香港有九成市民都是选择公共交通出行，当局在厘定网约车的牌照数量时，会考量不同因素，最重要是乘客的出行体验，同时与的士业界秉持共存互补发展。

民建联叶傲冬表示，政府建议的士车队要达到3,500架，但最新只有1,500架，与建议规模有一定距离，又称晚上看到很多车队的士停泊在街上没有营运，关注现时有多少车队的士是活跃接客，当局会否有时间表就的士车队成效作检讨，以及年底推出新的网约车平台时，会否考虑将的士车队平台纳入预约车制度。

八达通推的士车队Call车平台 陈美宝：透过网约「叫第二飞」

陈美宝强调，的士车队的目的及初心，是为传统的士业引入系统化专业车队管理，提升的士服务质素，当局每日及每月都有密切跟进车队表现，包括助力他们达致建议的规模等。她乐见八达通与车队平台合作，本月将推出一个整合式网约平台，并指网约平台很关键，希望未来可进一步提升方便度，令车队既可在街头接客，亦可有网约服务，「令到这些的士车队，除了可以在街头接客，『叫一飞』之外，亦可能透过网约『叫第二飞』。」

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九龙中议员杨永杰表示，接获很多居民反映旅游巴泊位严重不足，举例九龙城区内只有92个私人泊位、政府则为7个，但目前全港非专营巴士登记高达6,000多辆，全港泊位却只有3,296个位，关注政府有何办法处理这个问题，未来兴建设施时是否需要增加泊位。

陈美宝表示，政府很重视商用车泊位问题，数年前车与泊位的比例为1比0.64，最近已上升到1比0.67，都是追不到需求，故现已开展商用车泊位需求及供应的研究，希望于明年内完成，之后会提出建议。她又称，与教育局商讨后，全港有42间学校夜晚开放学校位置，供校巴停泊，当局亦与房屋署协商，将屋邨内的上落货位，晚上转为泊位，以协助纾解问题。

记者：郭咏欣