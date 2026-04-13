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向3夜归女淋泼白胶浆及尿液 男厨师称心情差想令他人不愉快 认罪囚3月、缓刑3年

社会
更新时间：12:39 2026-04-13 HKT
发布时间：12:39 2026-04-13 HKT

男厨师涉于去年圣诞至今年2月期间，在沙田向3名女途人淋泼白胶浆及尿液，在警诫下表示「当日我心情低落，想破坏人地嘅快乐」，便用白胶浆及尿液「求其揾人泼」。男厨师原被控3项游荡导致他人担心罪，控方今早在沙田裁判法院修订控罪后，男厨师承认3项普通袭击罪。辩方求情指，被告当时工作压力大，欲释放压力才犯案。署理主任裁判官郑纪航判刑时指，仅有一名事主身上衣物的液体能被化验，而化验结果亦没有显示属被告的体液，终判处他监禁3个月，获准缓刑3年。

事主被淋夜体经化验后显示非被告体液

34岁被告张祉宁，报称厨师，被控3项普通袭击罪。控罪指被告于2025年12月25日、2026年2月17日及19日，分别3度在沙田大围车公庙路18号围方外行人天桥（向田心村方向）及车公庙路游乐场近灯柱，袭击女子何彤乐、邓嘉文及邝幸。

郑官判刑时指，被告已由2月还押至今，仅有一名事主身上衣物的液体能被化验，而化验结果亦没有显示属被告的体液，终判处他监禁3个月，获准缓刑3年。

辩方求情指，被告坦白认罪，深感悔意，当时被告因工作压力大，欲释放压力才犯下本案。案发时，被告不认识事主，亦没有与事主有身体接触，因「咁啱见到佢哋」才犯案，在此向事主道歉。控方透露被告有5项刑事定罪纪录，包括1项普通袭击及游荡罪，另有3项非礼罪。

被捕后称心情低落「想破坏人哋嘅快乐」

案情指，何姓女事主在去年圣诞节的凌晨2时半左右，经沙田大围车公庙路围方外行人天桥走路回家时，感觉遭不知明液体泼在头发上，扭头发现被告在身后，被告随即逃离现场，何报警求助。警方在今年1月18日拘捕被告，在警诫下，被告指「当日我心情低落，想破坏人哋嘅快乐」，故在见到何后，便用白胶浆泼向何，以「令佢唔愉快」。

被告在今年2月17日晚上11时许再度犯案，邓姓女事主亦途经天桥回家，惟抵家后发现头发及外套沾有不知明液体，遂报警求助。被告就此案被捕后，在警诫下承认用白胶浆泼邓，更称「我都知犯咗游荡罪」，坦然因「我心情唔好」才犯案。另一名邝姓女事主在同月19日晚上，经车公庙路游乐场近灯柱回家，及后亦发现头发沾有不知明液体，被告在警诫下承认用尿泼邝，仅因心情不佳而「求其揾人泼」。

案件编号：STCC748/2026
法庭记者：黄巧儿

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