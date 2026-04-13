宏福苑听证会︱殉职消防何伟豪落单闯宏泰阁高层 处方无相关纪录 同袍收「Mayday」求救时感意外

宏福苑大火当日，消防队目（追授）何伟豪不幸殉职。代表独立委员会的资深大律师杜淦堃早前透露，何伟豪原定任务是前往宏昌阁，但因为中途协助轮椅居民疏散而停下来与队伍分开，最终误进宏泰阁，其后何伟豪曾发出求救信号，推断他在31楼试图打破窗户逃生，但最终不幸从高处堕下。独立委员会今日（13日）举行第11场听证会，披露何伟豪进入火场时没有入口纪录，现场指挥官亦承认收到「Mayday」求救时感意外，惟因入口被堵，救援队伍无法入内。

指挥官：相信仅何伟豪一人入火场

代表独立委员会的大律师李澍桓提到，当时控制中心收到数个求助个案，包括宏昌阁2701室、2703室及802室等，大火初期负责现场指挥的消防处大埔消防局高级消防队长许健安同意，当时是他下达指令，要求指派一队烟帽队进入宏昌阁搜救，而殉职消防员何伟豪是原定进入宏昌阁的队员之一。他指，由于宏昌阁火势猛烈及有杂物堵塞出入口，烟帽队最终无法进入大厦，只能在外灌救尝试打开生路。

李指按照程序，消防员进入火场进行搜救时，应设有「入口指挥主任」（Entry Control Officer），其职责包括记录每名进入火场的消防员，并监察他们佩戴的呼吸器（BA）使用时间，当氧气即将耗尽时，须指示消防员撤离火场。然而，事后发现何伟豪进入火场时，似乎未有相关记录。许指由于烟帽队最终无法进入大厦，故宏昌阁在火警初期尚未设立入口指挥主任，至于宏泰阁则未有派员展开搜救工作。另外，据许健安理解，何伟豪是当时唯一进入火场的救援人员。

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出入口受阻无法入内救人

火警升级后，消防处大埔消防局局长张乐恒于15时19分58秒到达现场，向许健安接手现场总指挥权。许健安当时已收到何伟豪对讲机的「Mayday」求助，向张乐恒报告现场情况后随即着手安排拯救何伟豪的工作，包括马上成立4队紧急应变队，之后增加至5队，人数约20人。他表示，当时他收到何伟豪对讲机求救时，并不掌握是哪位同事在求救，亦不清楚对方身处位置，哪一座大厦，只知对方被困在30楼。

许健安忆述，当时主要火场是宏昌阁，且火势猛烈，同意当时收到求救时感到意外，「点解会喺火场咁大火、情况咁恶劣嘅情况下，咁快成功上到去30楼咁高楼层。」他指，自己收到何伟豪求助后，曾尝试回应对方，而当时在场的消防员都知道有同事被困火场的消息，不过宏昌阁出入口当时仍被堵塞，紧急应变队仍只能继续在外围向宏昌阁射水，无法进入大厦救人。

记者：黄子龙、赵克平