港铁MMA︱罗湖站8男女因眼神问题「混战」 两男缠斗压颈狂殴 警拘6人涉公众地方打斗

网上今日（12日）流传片段，约8名男女在东铁线罗湖站月台「多人混战」，多名男士大打出手、起飞脚，更有两男缠斗进入「地面战」，一人把对方压颈、按在地上狂殴，情况极危险。

因眼神问题打斗 警拘6人

警方回复查询时表示，事发在昨晚（11日）晚上约11时，警方接获港铁职员报案到场后，以「在公众地方打斗」拘捕6人。初步了解打斗原因为「眼神问题」，各人互不相识，正保释候查。警方指，其中3人送往北区医院治理，目前已无大碍，案件交由边界警区刑事调查队第二队跟进。

女伴劝交不果 地面战压颈极危险

片段一开头，已听到有男士大喊「我X你老母X」，至少8人参与打斗。红衣男子多次挥拳及起脚，追着黑衣斜孭袋男来打，途中更推倒黑色白短裤女子，各人随身物品散落一地。有同行女伴见事态发展越趋严重，不停劝交，叫大家「唔好打」，并挥手示意职员前来协助。

另一边厢，有两名男子一开始便在混战中倒地，随即展开「地面战」，短裤男一直压制牛仔裤男，用手把对方的脸按在地上「一拳拳窝」，牛仔裤男尝试挥拳还击，惟无力挣脱继续挨打，短裤男更「压颈」控制对方，片中可见对方头部「面色通红」、面露痛楚。

图片来源：网上片段截图