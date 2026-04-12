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宏福苑大火｜卓永兴：已联络逾1730户 大部分可按安排上楼执拾 会为业主租客提供足够名额

社会
更新时间：11:36 2026-04-12 HKT
发布时间：11:36 2026-04-12 HKT

宏福苑居民于本月20日起获准上楼执拾，每户最多只限4人，限时逗留3小时。政务司副司长卓永兴今日（12日）出席活动后表示，至今已通知1730户，当中近98%回复可按安排时段上楼执拾，政府会为其余住户另觅时段，「不会太久，一定可以有机会上去。今次上不到去，一定有机会上去执拾。」他透露，目标在下个月内，再安排未受大火波及的宏志阁居民上楼，安排上与是次相若。

约380户居民欲再次上楼执拾

卓永兴感谢居民配合上楼安排，而政府从「一户一社工」得悉，约380户居民欲再次上楼执拾，会在尽快总结是次上楼经验，以及更清楚了解需再次上楼执拾的住户数目后，再作安排，「当居民回去看过单位实况后，（欲再次上楼执拾的住户数目）会有所变更，有些如果觉得烧得几严重，没甚么东西执拾，可能不会再上第二次；但反之亦会有些单位，其实没直接被大火波及，可执拾的东西是比较多。」

「补上楼」日期不会与听证会重叠

他说，有聆听居民意见，「补上楼」日期不会与听证会重叠；是次不上楼的住户若改变意向，也可透过「一户一社工」反映，政府会积极安排。

近日多个团体向上楼居民发放物资。卓永兴说，民政事务总署人员会在上楼当日，向已登记住户派发防蚊包、细红白蓝胶袋等物资；关爱队也会派发安全帽、防刮手套、口罩、饮用水、退热贴等。他提醒，居民宜预先规划需携带上楼的物品，「有些不需带的东西，就不需要带，预留一对手、预留袋子或背囊位置 ，上去执拾想拿走的物件。」

就有单位业主和租客争夺上楼名额，卓永兴称知悉有关争议，政府会适当安排，提供足够名额，让住户有机会上楼执拾个人物品。

记者：萧博禧

摄影：刘骏轩

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