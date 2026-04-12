宏福苑大火｜卓永兴：已联络逾1730户 大部分可按安排上楼执拾

宏福苑居民于本月20日起获准上楼执拾，每户最多只限4人，限时逗留3小时。政务司副司长卓永兴今日（12日）出席活动后表示，已联络约1730户宏福苑居民，他们大部分都能按照安排时段上楼执拾，其中约380户提出希望上楼多于一次。另外，政府会在下月内安排未被大火波及的宏志阁居民再次上楼。

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