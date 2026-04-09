每日杂志‧人物志｜执笔绘出大海奥秘 「大便妹」净滩考古寻人类生活痕迹

向往大海的女孩「小㳢」某天收到一张神秘入场券，潜入海底探索生物的奥秘；旅途中虽遭遇垃圾危机，幸得海洋生物相助脱险，更从海洋国王那里接过守护大海的任务——环境教育社企「在山田海」联合创办人杨婷（大便妹）近期推出绘本，推广海洋知识及其重要性。长年走在净滩前线，她笑言见过各样海洋垃圾，更从中梳理出一套反映生活痕迹与消费变迁的「净滩考古学」，并说已将推广环保视为终身事业，盼继续在社会深耕细作，「我会去看有甚么是能力范围做到，而可以带来影响的。」

杨婷逢周四都会前往不同海滩捡拾及记录海洋垃圾。 受访者提供

从环保教育者「跨界」到绘本作家，源于2023年出书的后续。杨婷回忆道，当年出版9万字的《生活给我们上的10堂环保课-我就是要环保过生活》，原想将个人环保生活的点滴集结成书，未料书籍出版后，却有不少读者好奇为何新作未如以往般图文并茂，甚至纷纷询问「为甚么这本书没有图」，让她意识到部分人也许不擅长或不想阅读大量文字，于是重新思考是否有更好的方式传递环保理念。她说，偶然间听朋友提起绘本制作课程，才萌生尝试的念头。

迎来绘画创作新挑战

然而，创作从来不只是浪漫的想像，对于自认画功欠熟练的杨婷来说，2个月的绘画过程好比一场无尽的马拉松，「没试过大量创作，好像看不到底的深渊。」她无奈一笑，说曾误删已完成的画作，需要重新来过；过程中也难免受到他人意见的影响，或与其他创作者比较而自我怀疑，心情起伏如坐过山车。在历经长达7个月的学习及创作，共36页的《原来海洋是这样》在上月面世。

《原来海洋是这样》主角「小㳢」遭遇海洋垃圾危机。

绘本以女孩「小㳢」的一次奇遇为主轴，带领读者穿梭海洋世界，认识生物的多样性和了解海洋的运作，同时触及垃圾污染等环境议题。杨婷解释，「小㳢」一名寓意成为让人认识海洋的桥梁，她希望借由小朋友的好奇心，引导读者重新审视人与大海的关系。

她形容，绘本是一个理想的载体，可承载不同层次的讯息。在小朋友眼中，可以是一场单纯的冒险旅程，激发他们对保护海洋的兴趣；对成年人而言，则能延伸讨论海洋的现状、功能及反思个人责任。她分享，曾在一场纪录片座谈中被问到：「如果一个人情感上不喜欢海洋，有甚么理性的原因驱使人必须要保护海洋？」她将这个问题放进了绘本中，并强调从食物供给、气候调节到地球的宜居性，海洋从来不是身外之物。

杨婷表示，绘本是理想的载体，可以或深或浅推广环保。 受访者提供

透过垃圾看历史文明演进

除绘本作者的身分外，杨婷更为人熟知的是「在山田海」的联合创办人，以及社交专页「大便妹，学环保」的版主。现时，她每逢星期四都会组织团队前往不同海滩净滩，同时对捡拾到的垃圾进行记录，建立海洋垃圾数据库。

与一般净滩行动不同，她的关注不止于「清理」，更在于「理解」。她坦言，香港不乏自发捡垃圾的人，但真正会深入研究垃圾的人并不多，「很多人见到海滩很脏，第一时间会想快点清理，但我更想知道，这些垃圾是怎样来的？在这里存在了多久？又会对环境造成甚么影响？」

经过长期的记录与比对，她开始留意到不同海滩之间的差异，例如有些地点以胶樽为主，有些则积累大量微塑胶，部分海岸甚至集中出现特定地区来源的垃圾。这些现象促使她进一步查证与追溯，也让净滩行动多了一层「考古」意味。

「一边考古，一边透过垃圾去看整个人类历史文明是如何去演进。」她分享，曾捡到附有生产年份的塑胶玩具及胶樽，甚至可追溯至上世纪约80年代，「隔了30、40年捡到它，质地依旧坚固。」她指出，早期市面主要以玻璃樽装载饮料，胶樽则是近40年才出现在人类历史，却已迅速跻身海洋垃圾中数量最多的前三位。她亦笑言，每当有饮用水品牌推出新的明星代言，通常在一星期后，就能在海边捡到相应的胶樽。

杨婷曾捡过上世纪80、90年代的胶樽。 受访者提供

杨婷说，净滩时不会以「清理干净」作为唯一目标。她强调，完全清空一片海滩的垃圾并不现实，因此她会为每次行动设定时间，在过程中仔细检视经手的每一件垃圾，并透过记录它们的组成、数量及来源，试图从这些被遗弃的碎片中，了解前人过着怎样的生活。

大学义工经历重塑人生目标

杨婷对于环境教育的执着，深受大学毕业前夕的一段经历影响。当时，她前往菲律宾担任鲸鲨研究义工，在长达数月的时间里，与鲸鲨朝夕相对。然而梦想成真的瞬间，带来的却是预料之外的空虚感。正当她思索未来时，看见游客在菲律宾的海域里争相与鲸鲨合照，却对身旁漂浮的垃圾视而不见。这种集体盲区，让她意识到保护生物不能仅靠政策或科学研究，更需要环境教育来填补空白。

菲律宾研究鲸鲨的经历，改变了杨婷往后的人生目标。 受访者提供

该次经历彻底重塑了她对人生目标的定义，「我比较倾向将一些完成不到的事情视为目标，令我一直有动力做，而不会有终结的一日。」而推广环保，正是这样一项永无止境的工作，回港后她亦积极投身本地环保教育。

回顾这些年的经历，她笑言早期只单纯凭热诚、呼吁大家「爱地球」，现在已学会情理兼备，以数据与事实说服理性受众，亦不再纠结于自己无法控制的宏观环境，转而专注于能力范围内的细微改变。对她而言，香港700万人口的深耕细作，是一项需要耗费一生去经营的工程，「只要一直活着，这一件就是一直ING（进行式）的事情。 」

杨婷笑言，自己很享受这种「此路不通便试新路」的过程，每一次教育及机会都是经验的累积，「我觉得太多事情急不来，不妨顺着潮流或者局势找出自己的路向。」

如今，她已在理想与现实间寻得平衡，与拍档共同经营「在山田海」，「现在有很大的自由度，去做自己想做的事，忠于自己想做的事。」她甚至打趣道，若有一天要为自己写下墓志铭，那必须是：「一个一生都在推广环保的人，长眠于此。」

杨婷希望未来继续与「在山田海」团队深耕本地。 受访者提供

去年发起「拾万烟挑战」 揭烟头污染远超想像

去年，杨婷在网上发起「拾万烟挑战」，招募公众在日常生活中捡拾烟头。行动推出后，成功吸引20名挑战者，以及学校、非牟利机构参与，全年累计捡拾逾24万支烟头，远超原订目标，亦揭示烟头污染在城市中远比想像严重。她指出，烟头体积细小，长期被忽视，实际上却可能随雨水流入海洋，对环境构成持续影响，促请政府加强宣传教育，同时呼吁烟民改变弃置习惯。

她忆述，某天外出时留意到地面四处有烟头，经过一番内心挣扎后，决定亲自尝试捡拾。首次仅用15分钟，已收集逾200支烟头，数量之多令她意识到问题的严重性。

杨婷去年及今年都有在网上发起「拾万烟挑战」。 受访者提供

她遂于去年决定将拾烟行动转化为群体行动，在网上发起挑战，并设定「一年一万支」为参与目标，拆解为每周短时间即可完成的任务，降低参与门槛。没想到，活动初期已迅速累积过万支烟头，部分地点更在短时间内录得数以千计的捡拾量，反映个别区域污染情况严峻。

随着成果陆续公布，行动开始引起社会关注。她表示，有烟民在接触相关数据及影像后，减少随地弃置，并改为自备烟灰盒。然而，她认为单靠现行罚则难以全面遏止问题，关键仍在于提升公众认知，让市民理解烟头对环境的实际影响。她续指，今年将延续「拾万烟挑战」，透过实际参与推动行为改变，让烟头污染不再被忽视。

记者：潘明卉