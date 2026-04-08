油价持续上涨 校巴拟加价业界忧「赶客」得不偿失 冀政府提供附加费补贴

受美国及以色列袭击伊朗的战事影响，国际油价持续攀升。有校巴公司负责人指出，燃油开支占营运成本的比例，已由以往约一成急增至近两成，期望政府协助业界提供临时附加费补贴。教育界立法会议员邓飞则担心加价会加重家长负担，建议当局研究推出短期补贴措施。

成本急剧增加校巴经营陷困

丰裕旅游车服务有限公司负责人欧倩婷今（8日）在电台节目中表示，近期油价急升令业界叫苦连天。「过往燃油开支大概占经营成本的一成多，但现在扣除所有优惠后，已升至接近两成。」她指出，校巴行业利润微薄，面对成本急剧增加，业界感到十分焦虑，不知如何应对。

欧倩婷透露，其公司目前营运13辆校巴，为沙田区内6间中小学及幼稚园约400名学生提供服务，平均月费约800至900元，同时亦有承办团体接送或包车服务。她解释，校巴收费不能即时调整，必须依据与学校签订的合约，在每年3、4月提交申请，才能调整9月新学年的收费。

合约限制加幅 业界忧家长却步

她坦言，即使向学校申请加价，一般合约或者家长可接受范围是5%至8%，8%已是极限，即使校方体谅并批准较高加幅，例如8%至10%，业界又担心会「赶客」，令家长因收费太高而放弃使用校巴服务，最终得不偿失。她透露，受少子化影响，在正常情况下每年学生的退搭率已达10%至15%。

她期望政府能提供协助，建议当局设立临时附加费补贴机制，待油价回落至正常水平时便可停止。她相信此举能直接惠及家长，同时帮助业界渡过难关。

邓飞吁政府补贴家长更直接

教育界立法会议员邓飞在同一节目中表示，理解校巴业界的经营困难。他指出，对部分学生（尤其是低年级同学）而言，校巴属刚性需求，并非每个家庭都有条件聘请外佣或由家人接送，因此即使加价，有需要的家庭也只能无奈接受。

邓飞同意业界看法，认为政府应在此非常时期提供协助，并相信直接补贴家长会是更有效的方式。他提到，校巴业界的困境由来已久，疫情期间已有营办商因停课而结业，加上学生人口减少，令经营雪上加霜。

他建议，鉴于中东局势变幻莫测，运输署和教育局可积极考虑合作设立紧急应变机制，以应对油价及其他相关物价波动对民生构成的压力。邓飞认为，补贴应属短期性质，待油价回稳后便可取消，家长会相较校巴公司的怨气相对较少。

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