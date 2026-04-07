每日杂志｜宏福居民「回家告别」 身心大考验 同行者宜情绪较稳定 心理学家吁设定离场暗语

大埔宏福苑7幢受灾楼宇居民，本月中起可于指定时间，分批返回单位短暂逗留执拾。终可重返家园，有住客勤练体能以应付徒步登楼，有人则忧虑无法接受家园残缺现实。受灾楼宇将拆卸改建，这次「上楼」如最后告别，惟单位恐已面目全非，临床心理学家建议居民先评估身心状况，并拟定「上楼」前后和当刻的「回家三部曲」应变方案，并设定离场暗语，若发现无法负荷应即撤离，避免二次创伤。精神科医生亦呼吁，居民勿单独「上楼」，应找亲友或社工同行，以作照应。

部分单位损毁严重，当局事后进行加固工程。

火灾后部分楼宇走廊满布瓦砾，当局派员进行清理。

上月底，政府公布宏福苑7幢受灾楼宇的居民「上楼」安排，预期1700多户、近7000人，由本月20日至5月4日，分3轮于指定时间重返单位逗留3小时。宏新阁是首批开放楼宇，近日受灾较严重单位住户会收到单位最新照片，让居民了解实际损毁情况。

步行20至30层楼须量力而为

社会福利署亦派发《重返单位前预备》，当中附有「国际创伤问卷」，并就心理状况、支援网络及后续计划等5个范畴，供居民自我评估。由于相关楼宇的升降机已停用，居民须徒步上楼，高层住客可能要步行20至30层楼梯，当局提醒量力而为。

有居民担心无法承受家园面目全非的现实。

当局预计「上楼」人数近7000人，已部署护送居民、人流管理及应急支援工作。

这是去年11月26日火灾发生后，该7幢受灾楼宇的居民首次重返家园。据知，有居于过渡性房屋的灾民，近日勤练行楼梯，盼「练好脚骨力」，应付徒步上楼的体力要求。另有长者居民担心体力不足，无法回家道别，忐忑不安。

精神科专科医生黎守信指，这次「上楼」虽仅短暂逗留3小时，但预期居民可能出现强烈情绪反应，建议居民找同行者陪伴。他指，同行者宜情绪较稳定，以起到守护陪伴的作用。他特别关注，于火灾中经历亲友罹难的居民，必须小心评估自身心理状况，切勿抱「顶硬上」的侥幸心态，承受二次创伤。

居民预期徒步上楼消耗体力，更忧虑旧地重游的心理负荷超出预期。

临床心理学家黄晓红亦指，今次「上楼」不止考验体力。鉴于居民于火灾中各有不同经历，她预期居民回到单位后，各自会出现不同情绪反应，建议先拟定「上楼」前、后和当刻的「回家三部曲」应变方案。她称，「上楼」前的预备，包括寻找合适同行者，评估自己身心状态及设定离场暗语。

视觉嗅觉刺激 容易冲击情绪

她强调，离场暗语十分重要。当居民身心无法负荷时，可说出如「我想到楼下公园」等预设暗语，提醒同行者需要撤离。香港心理学会临床心理学组的临床心理学家冯晓青亦指，居民宜准备饮用水、纸巾、湿纸巾，甚至糖等物品，以备在单位逗留时应用。

心理学家建议居民先拟定「上楼」人选及执拾物品清单。

黄晓红曾于四川汶川地震后到灾区支援，亲历灾难现场的视觉、浓烈气味，及灰尘弥漫的感官震撼。她预期居民重回旧地，眼见昔日温馨家园变为废墟，在视觉与嗅觉（浓烈气味）的双重刺激下，恐出现焦虑、失望甚至情绪崩溃。

曾到四川地震灾区的临床心理学家黄晓红指，灾场气味会带来震撼性感官刺激。

她建议，当事人尝试学习「五感着陆法」（见表）的情绪急救方法，纾缓视觉及触觉等五种感官的焦虑，以稳定心神，然后再决定是否继续逗留。

完成「上楼」后，她建议，居民不要急于回家或独处，可与同行者逛逛公园，找个安静的地方沉淀思绪，分享在单位时的经历。她特别提醒，居民不要立刻致电亲友，分享「上楼」的感受，以免反复提及负面情绪，带来二次创伤。

冯晓青指，不少居民希望藉「上楼」执拾具纪念价值的东西，永作留念，惟她建议先作期望管理。经历火灾后，单位内环境可能与昔日有极大落差，她称，居民虽可从获发的单位近照略知一二，但亦宜及早厘定物品清单，取舍原则涉及物件完整性、大小及是否易于搬运。

拍照录像助不能到场亲人道别

她称，若物品已损坏严重，居民应考虑「是否以拍照记录代替，抑或坚持捡走碎片」；最坏情况是清单物件或已找不着。

黄晓红亦劝谕，居民不要在短暂逗留的3小时内，进行「深挖式寻找」。她指，找到心仪物品固然令人安心，惟当一直找不到物件，「反复寻找，只是一次又一次确认已经失去，打击更大。」她提到，居民若找到残缺物件后，感到心跳加速、晕眩、手震等反应，便应即时停止。

香港心理学会亦指，不少居民视重回单位执拾物品是一次总结和道别的机会。该会建议，居民可事先商议简单可行的道别方式，如说句「再见」、诵经或祈祷。该会特别指出，道别不是一个容易的过程，除亲身到场，也可以拍摄照片或短片，帮助未能够亲身到场的家人作出道别。

「上楼」人数方面，冯晓青呼吁居民尊重家庭成员意愿，让其按身心状况决定是否返回；若部分成员未能亲身到场亦不必介怀，可转为事前协助或当日作后勤支援。

过去4个多月，灾民经历搬迁、重新适应生活及工作、恩恤安排，以至近日听证会的事实披露，冯晓青指灾民心情经历几番折腾，惟今次「上楼」带有对故居作别含义，可能更添哀伤，希望居民留意自身情绪。

黄晓红提到，居民「上楼」后若持续出现火灾画面的「非自愿侵入性意象」、害怕火燄、或对炒菜声、油烟味及消防车警号出现强烈反应，甚至有时间感知混乱，恐已出现二次创伤，应及早寻求专业协助。

善用安慰语言 肯定当事人感受

陪伴居民「上楼」的同行者角色重要，临床心理学家提醒，同行者安慰时须谨言慎行。

临床心理学家黄晓红提到，居民回到景物全非的家园，无可避免勾起昔日回忆，伤心难过是意料中事。她指，面对哀伤，哭泣是正常反应，不少人为怕当事人情绪崩溃，会劝阻对方哭泣，或鼓励说「要坚强一点」，相关说话虽具善意，或会产生否定当事人悲伤情绪的反效果，或增加其压力，令其感到羞愧，「误认为自己不中用、不够勇敢。」

她指出，当创伤出现，即使勇敢面对，也不会令创伤消失，强调当刻最重要是肯定当事人的感受，让他们知道不是独自面对，且旁人理解及接纳其情绪反应。她建议同行者可说，「我看见你真的很难过，我会一直陪伴」或「这次真的是很难的事，我想任何人都会觉得难受」。

黄晓红建议，若同行者发现当事人出现强烈情绪，或体力难以支撑，可主动提出休息甚或撤离，「如果你想走，我们随时都可以离开，我会跟你一起。」

她续称，「别哭」、「忘记过去」或「放眼将来」等口号式鼓励说话，实际作用有限，更可能无形中对当事人造成二次创伤，希望同行者多加留意。

记者：关英杰