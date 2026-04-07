古洞北拟建剑击馆 体育界、学者关注交通及住宿 倡设「一站式」配套

政府拟于古洞北第29区兴建联用综合大楼及联用办公大楼，内设剑击训练设施及比赛场地，日后可举办本地乃至国际级赛事，其余时间则用作专业训练或学校比赛场地，以配合运动发展需要。有体育界人士及学者认同，增设专用剑击场地是正确且重要的第一步，但对选址古洞北所引发的交通、住宿及训练配套等困难表达关注。

场地「朝桁晚拆」 训练效率受挫

香港剑击学校校长黄赞今早（4月7日）在电台节目指出，香港目前最缺乏的是固定的剑击训练场地。他表示，现时训练多依赖私人俱乐部，或在康文署辖下体育馆以「朝桁晚拆」方式进行，每次训练均需花费大量时间铺设和拆除赛道器材，严重影响训练效率与稳定性。

对于在古洞北兴建新剑击场馆，黄赞肯定这是发展剑击活动的重要第一步，有望解决香港举办国际赛事时，需租用亚洲国际博览馆等大型展览中心所衍生的高昂费用问题。但他认为，选址偏远对整体剑击发展未必是最好。

选址偏远 交通时间成本高昂

黄赞举例指，由旺角驾车前往古洞北，在不塞车情况下至少需时30至35分钟；若乘搭公共交通工具，来回可能耗费两小时。连同两小时训练，总共需时四小时。对于需要每日训练的学生及运动员而言，时间成本极高，尤其对学生来说难以应付。

黄赞建议，新场馆定位为全港性精英或二线运动员培训基地，但必须提供住宿等配套设施，否则只能充当地区性培训中心，难以发挥最大效益。

香港浸会大学运动及健康科学系教授刘永松在同一节目上表示，运动员从成长到高光的历程，如同「冰山」，冰山90%藏于水下，外界看到的只是运动员成绩的16%，水面下需要庞大的系统支撑，包括科研、心理辅导、物理治疗及康复等配套。目前，这些「一站式」配套设施集中在香港体育学院。

刘永松担忧，若将剑击训练重心转移至与体院相距甚远的古洞北，或打断现有的支援链。「运动员可能一天两操，中间需要休息、治疗，如果交通往来耗时，整个训练、休息、康复的节奏都会被打乱。」他认为，最理想是发展成如卫星城市式，设有「一站式」训练和康复的配搭，支援运动员，但古洞北的成本效益，就未必做到最理想。

他以香港单车馆成功举办国际赛事的经验为例，建议古洞北新场馆若要举办国际级剑击或游泳赛事，必须考虑酒店、餐饮及交通接驳等周边配套，否则难以吸引国际运动员及组织。

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