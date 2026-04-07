复活节回港︱深圳湾口岸深夜大排长龙 罗湖大塞车有人赶不及过关

复活节及清明节长假将于周二（4月7日）结束，大批离港市民陆续返港，多个陆路口岸于周一（4月6日）晚上出现人潮，其中深圳湾口岸及罗湖口岸深夜人龙绵延，不少市民在社交平台发文大呻，指过关时「打蛇饼」，排队至少需要一小时。

多个口岸出现人龙

社交平台影片显示，深圳湾口岸晚上出现拥挤人潮，至深夜时市民过关时「打蛇饼」，不少人手持行李及抱著婴儿同行。另外，罗湖口岸晚上亦出现长龙，有市民表示需要花近一小时才能过关，「罗湖关口大塞车，平时15分钟车程，今日搭左个几钟，全塞，岩岩（刚刚）冲到闸，但后面全部人都赶唔切过关，成条车龙睇黎要迫去皇岗了。」根据多条网上片段显示，罗湖站列车上挤满乘客，部分人需等待下一班列车。

港珠澳大桥车龙逾500米

根据港珠澳大桥口岸通关资讯，周二（7日）凌晨1时45分，港珠澳大桥珠海口岸（往香港方向）的汽车长龙超过500米，等候检查时间逾40分钟，属「极度高峰」。

入境处早前估计假期期间罗湖管制站、落马洲支线管制站及深圳湾管制站将会非常繁忙，预计每日平均分别约有240,000、220,000及184,000人次出入境。