西九咖啡节︱大草坪仍满地泥泞 市民着旧鞋入场叹精品咖啡：无咩好输

西九文化区咖啡节今日（6日）迎来最后一日，受连日天雨影响，尽管主办方在草坪加铺胶板、安排工人清理污泥，大草坪仍满地泥泞，不少入场人士以胶袋充当鞋套。有咖啡爱好者趁人流减少，穿旧鞋入场「叹啡」，笑言「觉得无咩好输」。有摊档预计，今年生意较去年下跌两至三成。

记者今午抵达西九大草坪，天色虽有好转，但地面仍满是泥泞。主办方代表钟小姐表示，昨日已即时安排清洁工人及吸水机清理积水，今早亦在场地铺设胶板及干沙。她指今日天气改善，预计人流较昨日多一倍。

摊档有空闲介绍咖啡知识

有咖啡爱好者把握停雨及人少的时机，踏着泥泞入场。市民周小姐表示，平日习惯喝冰黑咖啡，较少机会品尝精品咖啡，因此与男友前来咖啡节，「之前听说咖啡节很多人排队，有些档口排不到。可能因为昨日下雨，今天我们已经喝了几杯」。她认为今日现场气氛较想像中轻松，摊档也有空闲介绍咖啡知识，「发现真的很有特色，可能之后放假会特地到小店探索一下。」

男友杨先生笑言，早有心理准备要踩泥泞地，因此穿旧鞋到场，「觉得无咩好输」。他说咖啡是贴地的饮品，自己每日至少喝两杯，又认为活动难得，「很少有机会一次过见到这么多不同国家品牌的咖啡。咖啡大家每天都会喝，在咖啡里加酒很有特色，不会觉得脱离日常。」

大四学生刘先生表示，喜欢手冲咖啡及精品咖啡，认为活动适合爱好者及市民体验咖啡文化，「价位正常，不会说特别高性价比，但我相信是有质素的」。被问到场地环境，他指泥泞地虽然影响体验，但在主办方准备的胶板上行走则相对舒适。他亦表示，今个复活节假期留港消费，支持本地活动，「我觉得香港也有很多不错的本土品牌，可能有网店，或者一些很努力在店内工作的咖啡师，其实都值得支持。」

档主：志在直接与顾客沟通

本地手工毡酒（Gin）品牌「N.I.P无名氏」每杯饮料定价约75至100元。负责人李先生表示，去年曾参加咖啡节，预计今年受天气影响，生意下跌两至三成。他指摆档志在直接与顾客沟通、收集反馈；为配合咖啡节主题，今年其中一款产品名为「菠萝油咖啡」，以奶油、芝士与咖啡调制。

另一本地品牌「SEIZING啡酒馆」负责人张先生表示，档位主要推广精品咖啡及咖啡鸡尾酒，每杯咖啡约需2至4个代币（每个代币25元）。他指今年咖啡节人流不如去年畅旺，生意保守估计下跌一至两成，但认为已收宣传之效，「始终是咖啡界盛事，可以跟世界各地咖啡高手同场展出。希望带给香港市民更多咖啡氛围，让海外和本地咖啡业界有更多交流，提升技术和品味」。他补充，档位有减价促销，原价6个代币两杯咖啡鸡尾酒，减至4个代币。

记者：萧博禧

摄影：何家豪