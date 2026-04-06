剑击馆落户古洞北第29区联用大楼 另设世界级游泳馆 料可吸引国际顶尖选手来港集训︱新闻追击

香港剑击队屡创佳绩，政府于2023年提出兴建「设有剑击训练及比赛设备的体育馆」。康文署拟于古洞北第29区联用综合大楼增设剑击训练比赛场地，可举办国际级别剑击比赛，另于古洞北兴建国际比赛级别的游泳馆。据了解，大楼原规划的游泳馆和体育馆会合并改为「剑击馆」，故新馆颇具规模，未来北都有两个国际赛事级别的体育设施，料可吸引国际顶尖选手来港集训。

2023年《施政报告》提出，政府会兴建一个设有剑击训练和比赛设备的体育馆，以及一个可举办国际级别比赛的游泳馆，文化体育及旅游局局长罗淑佩去年11月曾透露，「剑击馆」将会落户北都。

副馆作其他用途 包括匹克球场

按康文署的最新计划，「剑击馆」将设于古洞北第29区联用综合大楼及联用办公大楼，体育馆将增设剑击训练和比赛场地，可举办国际及本地级别的剑击比赛，其余时间则用作专业或学校训练及比赛的场地，以配合剑击运动发展。而体育馆亦设有两个多用途副场馆，提供各类体育设施和室内多用途球场，包括匹克球场等。

政府另拟在古洞北兴建一个可举办国际级别比赛的游泳馆，取代原拟设于联用大楼内的游泳池，馆内设有暖水游泳设施，在比赛以外的时间可供团体租用及市民使用。

翻查资料，按政府2023年时规划，联用大楼项目占地约2.1万平方米，除拟设体育馆和游泳池外，另设有邮政局、社区会堂、图书馆、幼稚园、青少年中心、普通科门诊诊所和母婴健康院等。

剑击馆离古洞站约10分钟路程

据了解，政府将游泳池剔出联用大楼，另觅土地兴建升级版的游泳馆后，原游泳池的空间将与原体育馆一同改为未来的「剑击馆」，但会保留两个副馆作其他体育运动，「篮球、羽毛球都仍然会有」，约于2030至2031年落成。

「剑击馆」面积将较原规划的体育馆更大，颇具规模，且距未来北环线古洞站仅约10分钟路程，相信世界级设施会受公众欢迎，公众预约「争崩头」，未来亦可供内地或外国世界级剑击运动员来港集训使用。连同游泳馆，未来古洞将有两个世界级的体育设施，游泳馆将有暖水池和跳水池，约7,000至8,000个座位，亦可招待国家或外国运动员表演。

香港剑击学校校长黄赞表示，国际比赛场地级数的场馆并非简单一个体育馆便做到，需具有一定面积，并设有正副场馆或楼层，正馆用作正式比赛，可容纳约8条剑道，副馆则作为初赛或热身场地，可容纳16至32条剑道，并设有会议室、休息室、传媒中心和更衣室等。他认为，「剑击馆」面积最为关键，希望政府尽快公布场馆布局和面积。他又认为，剑击作为香港发展水平高的体育项目，亦应在各区都陆续兴建正规训练设施。

记者︰曾伟龙