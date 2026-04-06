《The Standard》专访︱巴国总领事：拟用人币结算深化两地金融协作 赞港加强穆斯林友善配套成旅业亮点

【巴基斯坦/驻港总领事/穆斯林/人民币】香港近年积极打造穆斯林友善环境，吸引不少巴基斯坦旅客访港，两地交流愈发频密。巴基斯坦驻港总领事Riaz Ahmed Shaikh，接受《The Standard》（英文虎报）访问时透露，巴方正全力推动恢复中断多年的两地直航，促进双边贸易，方便探亲。他又指，香港作为离岸人民币中心，吸引巴国企业在港发行人民币计价债券及赴港上市，加强两地在「中巴经济走廊」上的经贸合作。

2014年香港对巴基斯坦发出红色外游警示后，两地直航一直中断至今。Shaikh指，领事馆过去10年，积极恢复两地间的直航，促进双边贸易，方便探亲。目前港人需经广州、泰国或卡塔尔等地转机，领事馆每年仍接获逾2000宗签证申请，预期数字将持续增长。他又指，港人现可于出发前48小时，免费申请电子签证，逗留期长达90天，探索巴国丰富的佛教遗址与雪山美景。

积极争取恢复两地直航

香港近年加强穆斯林友善配套，成为吸引巴国旅客的一大亮点。Shaikh指，本港的清真认证餐厅，1年间由约100家增至逾300家，多家五星级酒店增设穆斯林美食与祈祷设施，超市亦引入清真食品，赞扬香港拥抱不同文化。他强调，「清真」是一套完整的概念和生态系统，乐见巴国出口的清真加工食品，如鸡块、烤肉串，渐受到香港非穆斯林社区的欢迎；他更推荐中环New Punjab Club及山顶Rajasthan Rifles，这两家巴基斯坦餐厅。

随著「中巴经济走廊」进入以企业发展为重心的第二阶段，可再生能源和技术等领域，已出现巨大的投资机会。Shaikh表示，香港作为领先的金融中心，在提供融资方面，发挥关键作用。他指，内地企业普遍通过香港投资巴基斯坦，同时亦有本地公司对参与项目有兴趣。中国人民银行数据显示，2024年中巴商品贸易中，人民币结算额达194亿元人民币（约220亿港元），占贸易总额的23%。他强调，领事馆将持续与各类投资及财富管理机构洽商，预期未来合作机会将进一步增加。

Shaikh亦指，巴国机构正筹备在港发行人民币计价债券，巴国企业亦可能利用香港作为离岸人民币中心的优势，投资人民币相关金融产品，或采用人民币作为支付结算货币，深化两地金融协作。他透露，至少有一家巴基斯坦大型企业，正考虑来港进行首次或第二上市。不过，由于香港交易所未认可巴基斯坦证券交易所，企业须先在其他合资格交易所上市，方能符合在港二次上市资格。

除经贸外，Shaikh指，香港拥有一个约43000人、活跃的巴基斯坦社区，其中约7000人已正式取得中国国籍，不少成员早年来港定居。他表示：「你不仅能在教育领域看到巴基斯坦人，还能在商业以及消防局、警察局和机场服务等工作领域看到他们。」他特别提到，香港板球队中，亦有来自香港巴基斯坦协会的3至4名球员。

指香港高校具多项优势

此外，他提到，本港大学具多项优势，包括英语授课、顶尖排名、丰厚奖学金、毕业后工作签证等，加上特区政府提高非本地学生收生配额，每年吸引超过200名巴基斯坦学生来港升学；目前共有约1000名巴国学生在港就读，主修金融、资讯科技、工程及健康科学等实用且需求殷切的学科。