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清明拜山注意｜天文台料明日有骤雨及狂风雷暴 高地间中吹6级风

社会
更新时间：16:18 2026-04-04 HKT
发布时间：16:18 2026-04-04 HKT

「清明时节雨纷纷」，根据天文台的预测，一道低压槽会在明日(5日)继续为广东沿岸带来骤雨及几阵狂风雷暴。天文台预计明日大致多云，间中有骤雨及几阵狂风雷暴，高地间中6级。

根据天文台9天天气预测，明天气温介乎23至27度，大致多云，间中有骤雨及几阵狂风雷暴，吹南至东南风3至4级，稍后5级，高地间中6级，显著降雨概率为高。周一(4月6日)最高气温24度，最低气温28度，大致多云，有几阵骤雨，早上局部地区有狂风雷暴，下午短暂时间有阳光，吹南风4至5级，高地间中6级。

天文台预料低压槽会在星期一减弱，下周初至中期天色较为明朗。周二(4月7日)气温25度至29度，大致多云，有一两阵骤雨。日间短暂时间有阳光。同时，一道偏东气流会在下周中期影响广东沿岸地区。随著高空反气旋增强，下周后期广东地区天色好转，日间炎热。下周三(8日)至下周六(11日)天气稍为好转，日间天色明朗，周四(9日)气温介乎24至29度，大致多云，初时有一两阵微雨。日间部分时间有阳光及炎热，下周五(10日)至周六(11日)最高气温回升至30度，部分时间有阳光，日间炎热。

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