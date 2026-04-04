清明连假首日大雨无阻游兴 四川旅客参加140元一日团 行程紧凑仅能故宫门外打卡

今日是内地三日清明假期第一日，虽然本港天气不佳，不时落起大雨，但仍有不少内地旅客到西九故宫一带游玩。有旅客表示，计划购买化妆品和保健品等，又指虽然雨天对风景有一定影响，但能到访维多利亚港等景点仍感兴奋。亦有旅客参加88元的一日旅行团，整体旅行预算约1000元。

西九故宫出现长长的排队人龙。记者现场所见，等候进场的人数目测至少300人，部分要等候最少40分钟。

广州客参加88元一日团 不买化妆品只购即影即有相纸

来自广州的杨小姐在港游玩两日，今日参加了88元的一日旅游团，明日则计划自由行。她表示，3月中旬已经预订好旅行团，这两日下雨对行程稍有影响，「早前天气预报是晴天，没想到临近清明节又变为下雨」。今次旅行预算约1000元，至于购物计划，杨小姐笑称自己平时上班不化妆，故对化妆品兴趣不大，反而想购买即影即有相纸，并表示未来若有时间，会再来香港游玩。

四川旅客参加140元一日团 计划购买化妆品及保健品

来自四川、首次访港的李小姐参加了仅约140元的一日团，她表示，行程安排比较紧凑，涵盖故宫、黄大仙庙、星光大道及太平山顶，在故宫只能门外打卡拍照，未能入内参观。她提到，虽然雨天对风景有一定影响，但能到访维多利亚港等景点仍感兴奋，亦有计划购买化妆品及保健品。

来自惠州的付小朋友表示，早上参观完黄大仙及故宫后，还会去购物及乘坐敞篷巴士，待晚上游览完维多利亚港后则返回内地。他指，今次是第一次来香港，玩得特别开心，「以后还想来港游玩」。

参观故宫埃及展 因长假人多决留港消费

除了旅客，亦有本地市民留港游玩。黎太今日带同小朋友特意到故宫参观古埃及文物展览，更花费48元购买了法老王图案杯垫留念。黎小朋友表示，展览特别好看，一直想找机会来观看，由于早前刚从外地旅行返港，考虑到长假期各处人潮拥挤而且消费较贵，故决定留港。他指，下雨交通稍微不便，随后还安排了瑜伽等室内活动。黎太提到，现时机票及燃油附加费昂贵，若未来机票价格持续上升，暑假或会改往内地旅游，「坐高铁既方便又便宜」。

记者：蔡思宇

摄影：陈浩元