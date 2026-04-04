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机管局行政总裁张李佳蕙一行到访鄂州花湖国际机场 双方就航空物流、口岸管理等深入交流

社会
更新时间：14:30 2026-04-04 HKT
发布时间：14:30 2026-04-04 HKT

香港机场行政总裁张李佳蕙一行于4月2日，到访鄂州花湖国际机场，双方围绕航空物流、临空经济以及口岸管理等方面进行了深入的交流。湖北省商务厅一级巡视员陈华荣，湖北机场集团党委书记、董事长李忠禄，湖北机场集团副总经理、湖北国际物流机场有限公司党委书记、董事长罗国伟，湖北国际物流机场有限公司党委副书记、总经理刘立新陪同调研。

张李佳蕙对湖北民航的发展表示肯定，对花湖机场在短短四年内实现从「起步」到「领跑」的跨越式发展表示高度赞赏。她提出，希望能够以此次交流为契机，在「空空转运」、「通关便利化」以及「航线拓展」等方面加强合作，为跨境贸易带来更多的便利和商机。

张李佳蕙对湖北民航的发展表示肯定，对花湖机场在短短四年内实现从「起步」到「领跑」的跨越式发展表示高度赞赏。
张李佳蕙对湖北民航的发展表示肯定，对花湖机场在短短四年内实现从「起步」到「领跑」的跨越式发展表示高度赞赏。

李忠禄重点围绕武汉-鄂州「航空客货运双枢纽」介绍了机场集团的发展战略和经营思路，以及双枢纽对全省经济发展的带动作用。他指出，香港作为国际航运枢纽和「超级联系人」，一直是湖北链接全球的桥梁，希望在客运方面，将武汉打造为香港机场重要的内地客源中转站；在货运方面，加强「鄂港双枢纽」间的物流联动，助力湖北建设成为链接全球的供应链管理中心。

罗国伟对张李佳蕙一行到访表示热烈欢迎，并详细介绍了鄂州花湖国际机场的建设和发展情况。他表示，香港机场在管理运营上的国际化、专业化水准是世界级的，在高端物流、冷链运输以及跨境电商处理方面拥有丰富经验，期待未来能与香港机场深化务实合作。

张李佳蕙一行还实地参观了顺丰转运中心、机场塔台和飞机维修基地。

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